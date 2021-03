Neulußheim. In der Karwoche hat die evangelische Kirchengemeinde ein vielfältiges Angebot aufgestellt. Bis morgen, Gründonnerstag, 1. April, findet jeweils um 19 Uhr eine Passionsandacht in der evangelischen Kirche statt.

Am Karfreitag, 2. April, gibt es ab 10 Uhr einen Gottesdienst über die Videoplattform Zoom im Internet. Um 15 Uhr findet eine Andacht in der Kirche statt. Am Ostersonntag beginnt die Osternacht um 6 Uhr in der Kirche. Am Ostermontag wird ein Familiengottesdienst über Zoom angeboten. Die Links für die Zoom-Gottesdienste gibt es bei per E-Mail über das Pfarramt.

Wie schon in der Adventszeit gibt es in der Karwoche und an Ostern zusätzlich Gottesdienste zum Mitnehmen und Zuhause feiern. Diese liegen ab sofort vor dem evangelischen Gemeindehaus aus.

Anmeldung für die Präsenzveranstaltungen im Pfarramt unter Telefon 06205/3 11 30 oder per E-Mail an neulussheim@kbz.ekiba.de. Es gelten die üblichen Hygienevorkehrungen. kg

