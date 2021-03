So sieht der Plan für die Umgestaltung der Zeppelinstraße im Anschluss an die Bebauung der westlichen Seite aus. Die eingezeichneten Baumstandorte sollen überall dort, wo es zu einer Häufung in der Reihe kommt, um eine Scheibe reduziert werden. Letztlich bleiben zehn Standorte für Baumscheiben über, die geplante Verschwenkung der Fahrbahn bleibt erhalten.

