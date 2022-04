Großer Genuss mit „Herrgottsbescheißerlen“

Neulußheim. Maultaschen sind schon etwas Feines. Das stellten nicht nur die zahlreichen Gäste im evangelischen Gemeindehaus fest, sondern auch Bürgermeister Gunther Hoffmann. Er gesellte sich spontan zu den Mittagsgästen des Projekts „Gemeinsam statt einsam“ und war voll des Lobes. Einmal, was die leckeren handgefertigten Maultaschen mit Soße und Salat anging, und zum anderen für das ganze Team, das mit viel Freude vorbereitet, kocht, serviert und ein Stück Normalität mit bodenständigen Gerichten und der lang vermissten Geselligkeit seit ein paar Wochen bietet.

Und wie sagte Vikarin Joana Notheis in ihrem Gebet. „Gott, segne Essen und Gemeinschaft, wir danken, dass wir aus deiner Hand so viel empfangen dürfen. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, spielt von Anbeginn der Geschichte eine große Rolle. Vom ersten Apfel bis hin zum Abendmahl. Essen und Trinken verbindet und deshalb können wir auch heute Gemeinschaft untereinander erleben. Spüren und genießen Sie das heutige Mahl“.

Not macht erfinderisch

Und das taten die Gäste. Ob mit Fleisch gefüllt oder vegetarisch mit einer Extrasoße, das Küchenteam freute sich, erneut ein schwäbisches Gericht anbieten zu können. Maultaschen werden auch liebevoll „Herrgottbescheißerle“ genannt.

In der Fastenzeit war es Geistlichen streng untersagt, Fleisch zu essen. Not macht erfinderisch und die Mönche aus dem schwäbischen Kloster Maulbronn versteckten das Fleischgemisch in kleine Teigmäntelchen, man verhüllte es vor dem Antlitz des Herrn.

Den Gästen schmeckte es und das Team um Gerda Schellenberger und Dr. Ralf Wagner durfte viel Lob entgegennehmen.

Zum Abschluss eines jeden Essens wird vom Serviceteam ein Dessert serviert. Apfelküchle mit Vanillesoße gab es an diesem vorletzten gemeinschaftlichen Essen. Die Äpfel wurden vom Obsthof Hoffmann gestiftet und auch der ausgeschenkte Apfelsaft wird stets vom Obsthof bezogen. Es gibt nichts Besseres als Produkte, die vor Ort angebaut und vermarktet werden.

Ende mit Bratwurst und Kartoffeln

Am Freitag, 8. April endet für dieses Jahr „Gemeinsam statt einsam“. Auf der Speisekarte stehen Kartoffelsalat und Bratwurst und als Dessert frisch gebackene Waffeln. Wer sich noch nicht angemeldet hat, ruft Familie Schellenberger unter Telefon 06205/3 22 41 an.