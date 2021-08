Großes Engagement ohne Würdigung

Neulußheim. Zur Hauptversammlung hieß Vorsitzender Werner Krauß die aktiven Mitglieder des Vereins Bürgerhilfe und Kulturförderung willkommen. „Auch wenn Pandemiebedingt keine Veranstaltungen möglich waren, konnten wir in den vergangenen Monaten unserem Vereinsziel voll gerecht werden: Nämlich Jugend fördern und unschuldig in Not geratene Menschen in Neulußheim unbürokratisch und schnell finanziell zu unterstützen. Mein Dank geht daher in erster Linie an meine Stellvertreterin Gisela Birk und die weiteren zuverlässigen und kompetenten Vorstandsmitglieder, ohne die der Verein nicht funktionieren würde“, begann Werner Krauß seinen Jahresbericht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Nicht weniger wichtig waren und sind jedoch die treuen Mitglieder, die durch ihre regelmäßigen Beiträge das finanzielle Grundgerüst der Bürgerhilfe bilden.“ Insgesamt konnte der Vorsitzende den Anwesenden von folgenden Fördermaßnahmen berichten: „Neben der dauerhaften Unterstützung der von der Gemeinde angebotenen unentgeltlichen Hausaufgabenbetreuung (4800 Euro jährlich) und des Schwimmunterrichtes an der Lußhardtschule (3000 Euro jährlich) wurden Einmalzahlungen an den Johanneskindergarten (2600 Euro für Küche und Ausstattung nach dem Brandschaden) und mehrere Privatleute geleistet.“

Der Vorstand Vorsitzender Werner Krauß, zweite Vorsitzende Gisela Birk, Kassenwart Michael Bamberg, Schriftführerin Ursula Geberth. Beisitzer: Marianne Kippenhan und Johann Niedermayer; Kassenrevisoren: Wolfgang Weber und Constantin Tzavaras. ib

Trotz all der Ausgaben konnte Kassenwart Michael Bamberg über eine solide Finanzlage berichten. „Obwohl wegen Corona unsere Kulturveranstaltungen und somit die daraus resultierenden Einnahmen entfielen, stehen uns auch in Zukunft noch Mittel für unsere Unterstützungszahlungen zur Verfügung.“

„Da es für uns selbstverständlich ist, uns bei unseren Spendern ordentlich zu bedanken, liegen uns auch für die Zukunft schon Spendenzusagen vor“, ergänzte Werner Krauß die Ausführungen von Michael Bamberg und hob damit die kontinuierliche Pressearbeit des Vereins hervor. Ein Kopfschütteln bei den Anwesenden erntete Werner Krauß mit seiner Feststellung, dass der Gemeinde Neulußheim die jahrelange finanzielle Unterstützung der Hausaufgabenbetreuung – vom Verein wurden bisher 42 000 Euro an die Gemeinde überwiesen – bis heute keine Würdigung wert war.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wahlen verlaufen reibungslos

Nachdem die Kassenprüfer Wolfgang Weber und Marika Mayer dem Kassenwart eine tadellose Arbeit attestierten, war die Entlastung des Vorstandes reine Formsache. Auch die Neuwahlen des Vorstandes verliefen reibungslos. Im Prinzip wurden die Vorstandsmitglieder für eine weitere Amtszeit bestätigt, nur bei den Kassenrevisoren und den Beisitzern gab es Änderungen.

Formaler Natur waren auch zwei Änderungen in der Vereinssatzung: „Das Finanzamt hat in seiner regelmäßigen Überprüfung zur Gemeinnützigkeit festgestellt, dass die Vereinssatzung angepasst werden muss“, erläuterte Michael Bamberg den Tagesordnungspunkt, der einstimmig genehmigt wurde.

Nach dem offiziellen Teil der Versammlung schloss sich noch ein gemütliches Beisammensein an. Nach den langen Corona-Beschränkungen für die Mitglieder ein durchaus nennenswerter Punkt auf der Agenda. ib