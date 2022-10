Grundschüler in Neulußheim lernen Verhalten in Notsituationen

Neulußheim. Normalerweise spielen und toben die Kinder der Markus-Schule während ihrer freien Zeit auf dem Pausenhof. Doch an diesem Mittwoch verwandelte sich dieser zu einem Ort der Informationen und des Lernens. Denn die Schule veranstaltete, wie schon seit einigen Jahren, einen Sicherheitstag für ihre Erst- und Zweitklässler.

„Es ist wichtig, dass die Kinder lernen, in Gefahrensituationen souverän zu handeln. Daher ist der Sicherheitstag ein wichtiger Bestandteil an unserer Schule“, so Klassenlehrerin Katharina Suchalla zur Bedeutung der Veranstaltung. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, durchliefen die Schüler verschiedene themenspezifische Stationen innerhalb des Geländes der Lehreinrichtung.

So wurden in den Klassenzimmern die Grundlagen der Ersten Hilfe erklärt und die Kinder durften sich selbst an Verbänden zur Behandlung von Verletzungen versuchen. Das richtige Verhalten in einer unmittelbaren Gefahrensituation würde beim „Kidnapper Training“ geübt. Hierbei wurde eine Situation simuliert, in der die Kinder von einem Fremden angesprochen und bedrängt werden. Unter Anleitung lernten die Schüler, wie sie darauf reagieren und Hilfe holen können.

Jede Menge Informationen erhielten die Erst- und Zweitklässler zudem bei den Stationen auf dem Schulhof, wo ein Rettungswagen der DLRG und ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Neulußheim bereitstanden.

Ablauf einer Wasserrettung

Christoph Probst von der DLRG St. Leon berichtete den Kindern über den Ablauf einer Wasserrettung. Dabei präsentierte er die nötige Ausrüstung und deren Verwendungszweck. Außerdem erhielten die Schüler Einblicke in den Transport einer verletzten Person und in die Maßnahmen, wie die Mund-zu-Mund-Beatmung, die bei einem Einsatz vorkommen können.

Praktischer ging es bei der Station der Feuerwehr Neulußheim zu: Während der ehemalige Kommandant Harald Butz Fragen zur Ausrüstung und zum Feuerwehrauto beantwortete, durfte bei Nils Neumann der Umgang mit einem Feuerlöscher gelernt werden. Hierbei bekämpften die Kinder der Reihe nach erfolgreich ein Übungsfeuer.

Somit erfüllte der Sicherheitstag dank dem Einsatz der freiwilligen Helfer seine Aufgabe: Die Kinder wissen nun, wie sie sich in verschiedenen Gefahrensituationen verhalten und wie sie im Notfall Hilfe holen können.