„Hakuna matata“ –Predigtreihe startet

Neulußheim. Im Verlauf der Predigt-reihe der evangelischen Gemeinden in der Horan-Region wird in Neulußheim Vikarin Joanna Notheis den Auftakt machen mit dem Ohrwurm „Hakuna Matata“ aus dem Film „Der König der Löwen“. Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienstunter den bekannten Bedingungen (Maske und Kontaktdatenerfassung).

Das Lied erfüllt mit Leichtigkeit, und erzählt vom sorgenfreien Leben. Gedanken, die guttun in dieser Zeit, die sich eher schwer und belastet anfühlt. Wie Menschen aber dennoch ihre Sorgen an Gott abgeben können und so Platz schaffen können für gute Gedanken und zuversichtliche Ideen, darum geht es in der Predigt.

Musikalisch gestaltet den Gottesdienst Organist Gerhard Müller und stellt sich auch der Herausforderung, der Gemeinde das Lied „Hakuna matata“ auf der Orgel zu präsentieren. zg