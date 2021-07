Hauptsache mit Dubbe

Neulußheim. Vier Bürger der Gemeinde mit Wurzeln in der Pfalz beziehungsweise einer Vorliebe für das linksrheinische Gebilde, sind seit geraumer Zeit mit einer Geschäftsidee auf dem Markt, in der sich die Seele des Pfälzers widerspiegelt, der „Dubbedos“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lars Guillium, in Kaiserslautern geboren, und seine Frau Nadine sowie Michael Hüser, auch Urpfälzer, und seine Frau Alexandra Scherer gehen gern in der Pfalz wandern. Und während einer solchen Tour stellten die Männer fest, dass das Dubbeglas zu unhandlich für unterwegs ist und sie dachten darüber nach, wie praktisch es doch wäre, das Dubbeglas in die Dose zu bringen.

Die Idee war geboren, Schorle in der Dose und schnell war der passende Namen für das neue Produkt gefunden: die „Dubbedos“.

Dann ging es für das Quartett los: Domains reserviert, Markenanwalt besucht und das Wort „Dubbedos“ sichern lassen, mit Dosenherstellern und Abfüllern telefoniert. Und natürlich einen passenden Wein gesucht. Der sollte natürlich aus der Pfalz sein, beim Weingut Anton in Kirrweiler wurden die vier fündig und beziehen nun von dort den Riesling und Portugieser Weißherbst für ihre Schorlen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im April vergangenen Jahres sind sie mit ihrem Webshop unter www.dubbedos.de offiziell an den Start gegangen. „Die Resonanz war überwältigend. Zeitgleich konnten wir auch die ersten Verkaufsstellen gewinnen, bei einigen Rewe- und Edeka-Märkten steht die „Dubbedos“ inzwischen im Regal. Nach sechs Wochen war unsere erste Produktion schon ausverkauft“, schildern die Jungunternehmer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Im Angebot ist die klassische Rieslingschorle, aber auch eine Roséschorle. Und für alle, die es alkoholfrei mögen, gibt es die Weinschorle 0,0. Im Lauf des Sommers wird voraussichtlich noch eine süße Schorle auf den Markt kommen, stellt das Quartett fest. Ganz wichtig auf jeden Fall: Ein Pfälzer Qualitätswein in der Dose muss mit dem richtigen Pfälzer Maß daherkommen, nämlich 0,5 Liter. Alles andere ist keine Schorle.

Beim Open-Air-Kino beim SC dabei

Wer sich ein Bild von der „Dubbedos“ machen will, der hat heute beim SC Olympia dazu Gelegenheit. Bei dem Sportverein findet heute der Auftakt des Ferienprogramms der Gemeinde statt: Das Kino-Mobil kommt aufs Gelände, die Besucher sind zum Open-Air-Genuss mit Decke oder Klappstuhle eingeladen.

Gezeigt wird der Film „Enkel für Anfänger“, geeignet für Zuschauer von sechs bis 99 Jahren. Minderjährige müssen allerdings in Begleitung eines Erwachsenen sein. Der Eintritt kostet 6 Euro und ist an der Abendkasse zu entrichten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Für die Verpflegung sorgt der SC Olympia mit Speis und Trank. Und unter anderem ist auch das junge Unternehmerquartett vor Ort und präsentiert seine „Dubbedos“. Dann kann man sich nicht nur ein Bild von der Originalität der Idee und der Optik der Dose machen, sondern auch von der Schorle kosten. Die ja ein echter Pfälzer ist. aw