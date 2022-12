Neulußheim. „Heiße Nadeln für kalte Füße“, lautete im Herbst der Aufruf der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Baden-Württemberg für die diesjährige Weihnachtsaktion Socken zu stricken. Ging es im letzten Jahr noch um das Backen von Weihnachtsgebäck fürs Ahrtal, so bat man die Awo-Ortsvereine in diesem zu den Stricknadeln zu greifen, um Socken zu stricken, die dann an Tafelläden im Land verteilt werden sollen.

Der Ortsverein Neulußheim, der seit Jahren mit seiner Kleiderstube überaus erfolgreich ist, schloss sich gerne dem Aufruf an. Gesagt, getan, die Stricknadeln liefen heiß. Auch dank Greta, einer versierten Strickerin, kamen im Laufe der Zeit etliche Socken in allen Größen zusammen.

Energie wird gespart

„Kuschelige Socken helfen warme Füße zu bekommen und sparen zudem Energie“, so die beiden Vorsitzenden Renate Schöner und Uschi Weber dieser Tage, als in der Awo-Begegnungsstätte sage und schreibe 70 Paar Socken zusammengetragen wurden und mit kleinen Schildchen versehen.

In dieser unwirklichen Zeit, immer noch geprägt von Pandemie und Kriegsgeschehen und den damit verbundenen hohen Energiekosten, lag es dem Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt erneut am Herzen, mit der Socken-Aktion für die Schwächeren der Gesellschaft Solidarität und damit ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, unterstrichen mit 70 Paar warmen Socken. rhw