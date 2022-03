Heute schon gehamstert?

Als ich neulich beim Einkaufen war, traf ich eine Bekannte, die ein paar Flaschen Öl und fünf Kilo Mehl im Einkaufswagen hatte. Ich hatte gelesen, dass das jetzt die Nachfolger des zu Anfang der Pandemie gehamsterten Toilettenpapiers sind. Auf meine Frage, was sie damit vorhabe, sagte sie „Na, für alle Fälle, meine Familie hat sich auch schon eingedeckt“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tja, ich machte mir darauf so meine Gedanken. In meinem eigenen Vorrat ist lediglich das, was ich sonst auch benötige, um nicht täglich einkaufen zu gehen. Aber wozu so viel Mehl? Die Bekannte hat noch nie mit einem Kuchen geglänzt und Öl?

Mhh, sollte in einer Krise der Strom ausfallen, was dann mit Mehl? Braten mit Öl? Ich ließ meine Gedanken schweifen. Tagelang Stromausfall. Eine Feuerstelle im Garten, ein heißer Stein auf dem ein Fladenbrot gebacken wird oder mit einem Rest Holzkohle und dem bereits für den Sperrmüll bereitgestellten alten Grill die Reste aus der abtauenden Tiefkühltruhe erhitzen? Arme Völker ohne Strom kriegen das mit Mehl, Wasser und Öl doch auch hin.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und ich, soll ich ebenfalls hamstern? Aber was? Ravioli für meinen kleinen Campingkocher? Mochte ich früher schon beim Zelten nicht. Jetzt hab ich es. Morgen decke ich mich mit jeder Menge Schokolade ein. Aber bitte nicht weitersagen, sonst sind die Regale auch bald leer.