Hier kann jeder zum Grillmeister werden

Neulußheim. Nach den küchenfertigen Valentinstags-, Oster- und Muttertagsboxen gibt es von EventWerk zum Fronleichnam die grillfertige BBQ-Gourmetbox. Katja Brömmer, die Inhaberin von der Firma EventWerk, hat für diesen Anlass ein spannendes Grillpaket zusammengestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gestartet wird mit Taco Chips und dem Cheese-Jalapeno-Dip, während der Grill aufheizt. Der Hauptakt, das Barbecue, besteht aus Burger mit hausgemachten BBQ-Saucen, speziellem Dressing, Gurken und Zwiebel-Chutney. Für vorgegarte Spareribs sollte nach den Burgern noch Platz sein.

Und wer nach den ersten Grillgerichten die Abwechselung sucht, hat danach die Wahl zwischen marinierten Rinderhüftsteaks oder Lachsfilet im Smoked-Cane-Sugar-Vakuum. Als Beilagen reicht Katja Brömmer Ofenkartoffeln mit Sour Cream, Baked Beans Salat und Coleslaw-Salat, Pinsa Romana, selbst eingelegte Spargel, hausgemachtes Dressing für den Blattsalat und Tomaten- und Kräuterbutter.

Selbst das Dessert wird gegrillt

Den süßen Abschluss an diesem Feiertag machen die Strawberry-Cream mit Kokos, die Double Choc Brownies und die Marshmallows am Stab zum Grillen. Natürlich fehlt es an Getränken nicht, denn die Box enthält Craft Bier, Secco und einen hausgemachten Rhabarbersirup, mit dem Secco oder für die Kleinen das Mineralwasser getoppt werden können.

Das Grillgut lässt sich leicht auf allen handelsüblichen Grills zubereiten, dafür benötigt es keine Grillkenntnisse, denn alles ist soweit vorbereitet, dass man nur nach der beiliegenden Anleitung vorgehen muss. Der komplette Inhalt der BBQ-Box kann unter www.eventwerk-broemmer.de nachgelesen werden.

Bestellungen werden bis Freitag, 28. Mai, unter der Telefonnummer 06205/30 83 49 oder per E-Mail an info@eventwerk-broemmer.de angenommen. zg

