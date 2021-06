Hörgeräte – kleine Wunder der Technik

Neulußheim. High-Tech für hervorragende Hörerlebnisse: Hörgeräteträger genießen ein großes Plus an Lebensqualität. Bei Helten-Hörgeräte in der St. Leoner Straße 14 gibt es umfassende Beratung bei allen Fragen rund um das Thema Hörverlust – und vieles mehr.

AdUnit urban-intext1

Die digitale Revolution verändert die Hörgerätebranche. Das Image der kleinen Alltagshelfer hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. Schwerhörigkeit ist längst kein Tabuthema mehr. Und moderne Hörgeräte sind inzwischen wahre Wunder der Technik.

Bei der Basisversorgung gibt es in der Regel ein Hörgerät, das hinter dem Ohr getragen wird. Das Gerät leitet den Schall durch ein individuelles Ohrstück ins Gehör – natürlich mit digitaler Technik. Die Basisversorgung wird nahezu vollständig von der Kasse bezahlt. Erst wenn jemand ein besonders kleines Gerät oder technische Extras möchte, kommt er in den Bereich der Zuzahlungen.

Beliebt sind seit einiger Zeit sogenannte Im-Ohr-Hörgeräte. Auch in diesen Geräten steckt modernste Technologie. Sie ist in einem maßgefertigten Gehäuse verbaut, das direkt im Gehörgang getragen wird. Somit sind die komfortablen Im-Ohr-Hörgeräte so gut wie unsichtbar.

AdUnit urban-intext2

Man sieht: Bei Hörgeräten ist Zukunftstechnologie längst Gegenwart geworden. Der größte Fortschritt ist aber wohl die Bluetooth-Technologie. Diese Drahtlos-Technik erlaubt es zum Beispiel, das Hörgerät über eine Smartphone-App mit dem Fernseher, dem Telefon oder der Musikanlage zu verbinden. Vorbei sind auch die Zeiten, in denen ständig neue Batterien ins Hörgerät eingesetzt werden mussten. Die Hersteller setzen heutzutage bei der Energieversorgung auf moderne Technik – und statten viele ihrer Geräte mit wiederaufladbaren Akkus aus.

Zu Hause ausprobieren

Die Hörakustiker von Helten Hörgeräte legen großen Wert auf eine bestmögliche Beratung ihrer Kunden. Sie nehmen sich viel Zeit, um den Kunden und seine persönliche Situation kennenzulernen. Nach dem Beratungsgespräch bekommt der Kunde das ausgewählte Gerät zur Probe mit nach Hause.

AdUnit urban-intext3

Aber wie können Menschen überhaupt erkennen, dass sie schlecht hören? Ein Anhaltspunkt kann zum Beispiel sein, dass ein Betroffener seinen Fernseher immer sehr laut einstellt. Aber auch wenn jemand extrem laut spricht, kann dies ein Anzeichen für eine Schwerhörigkeit sein.

AdUnit urban-intext4

Wer sein Hörvermögen überprüfen will, kann bei Helten-Hörgeräte einen kostenlosen Hörtest machen. Übrigens: Nicht nur ältere Menschen sollten dieses Angebot annehmen. Auch bei immer mehr jungen Menschen ist das Hörvermögen eingeschränkt. zg