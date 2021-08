Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Straßensperrung - Sanierung der B 39 am Anschluss an die L 560 führt zu Verkehrschaos in Neulußheim / RP sperrt Hockenheimer Straße in Richtung Rennstadt Hoffmann: Dilettantisch und planlos

Wer aus Neulußheim die verlängerte Hockenheimer Straße in Richtung der Großen Kreisstadt nutzt, der steht in Höhe des Noba-Geländes vor einer Absperrung: Hier hilft nur noch wenden und zurück in den Ort. © Wolfgang Schwindtner