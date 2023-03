Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall in Neulußheim

Neulußheim. Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstag, 28. Februar, gegen 8 Uhr auf der L 546, der Landstraße zwischen Neulußheim und Reilingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall in Höhe der Zufahrt zum Restaurant „Waldhaus“.

Ein 59-jähriger Ford-Fahrer nahm einen verkehrsbedingt vor ihm in Fahrtrichtung Neulußheim stehenden Peugeot an der Zufahrt zu spät wahr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, so die Polizei. Lediglich der Ford war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 16 000 Euro.

