Huldigung an die Treckerlegende zu gewinnen

Der Lanz Bulldog ist ein besonderes Stück deutscher Ingenieurskunst und er revolutionierte die Landwirtschaft. Auch nach 100 Jahren fasziniert er noch immer und lässt die Herzen vieler Treckerfans höherschlagen. In dem gerade veröffentlichten Buch „Leben mit dem Lanz Bulldog“ präsentieren Ernst Matthiesen und Marion Wilk viele authentische Geschichten rund um die Schlepperlegende.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anekdoten und jede Menge toller Bilder warten auf Fans von Oldtimern, insbesondere Traktoren. Und sie zeigen: Es gibt Bulldog-Begeisterte quer durch alle Altersschichten. Landwirte, Sammler, Schrauber und Lanz-Mitarbeiter kommen in dem Buch zu Wort und erzählen von Erlebnissen rund um das Kultobjekt. Mehr als 100 Abbildungen veranschaulichen die Beschreibungen der Protagonisten. So spricht ein Landwirt über seine Familie, die schon über Generationen mit dem Ackerschlepper gearbeitet hat. Er selbst schraubt bis zum heutigen Tage gerne an der Originalmaschine. Ein Fan berichtet von seiner Zeit als Veranstalter bei der Bulldog-Messe in Alsfeld. Und ein ehemaliger Lanz-Mitarbeiter teilt seine Abenteuer als Monteur in Australien. Kurzum: Die Huldigung an die Treckerlegende wird die Herzen genauso erwärmen wie das Vehikel selbst.

Zum Buch: Leben mit dem Lanz Bulldog, LV.Buch im Landwirtschaftsverlag, Ernst Matthiesen, Marion Wilk, 192 Seiten (Hardcover), 24 Euro, ISBN 978-3-7843-5696-9.

Verlosung: Wir verlosen drei Exemplare des Buches. Das Formular zum Mitmachen gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist der 5. November, Stichwort: Lanz Bulldog.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2