Neulußheim. Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet am Donnerstag, 8. Dezember, 19 Uhr, im Alten Bahnhof einen Vortrag zum Thema „Heinz Erhardt & Co . – Humoristen in der Musik“. Referentin ist Dr. Anja Pohsner.

Mit ihrem unvergleichlichen Humor, der vom Absurden bis zum Makabren reichte, unterhielten sie ihr Publikum durch treffsichere Salven gegen die sogenannte E-Musik der musikalischen Klassik und deren steife Rituale im abendländischen Kunstbetrieb: Der gebürtige Berliner Gerard Hoffnung, Schöper genialer Cartoons im Stile Wilhelm Buschs, mischte die Londoner Konzertsäle mit Kultfestivals auf, Heinz Erhardt begann seine klassische Pianistenkarriere im Musikhaus des Großvaters in Riga und der Wiener Musikkabarettist Georg Kreisler (100. Geburtstag) spaltete noch bis zu seinem Tod die Gemüter mit surrealistischen Chansons und spitzzüngigen Satiren auf kulturpolitische Themen – augenzwinkerndes Vergnügen ist programmiert .

Der Eintritt kostet fünf Euro. vhs