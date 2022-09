„I schaff mehr wie Du!“ – Kabarettist Jakob Friedrich in Neulußheim

Neulußheim. Jakob Friedrich ist seit 15 Jahren Facharbeiter in der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie. In seinem ersten Soloprogramm „I schaff mehr wie Du!“ analysiert er in charmanter Art und Weise die schwäbische Mentalität sowie politische und wirtschaftliche Zusammenhänge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Friedrich nimmt sein Publikum im Alten Bahnhof Neulußheim mit auf die Reise in seinen Arbeitsalltag und imitiert auf hinreißend komische Art seine Kollegen und Vorgesetzten. Der Comedian und Kabarettist überzeugt mit einem sehr kurzweiligen und pointenreichen Programm voller Situationskomik und Sprachwitz. Seine Themen sind mitten aus dem Leben gegriffen. Die von ihm beschriebenen Alltagssituationen werden durch seine witzigen Schilderungen zu kuriosen Begebenheiten, die dem Publikum den alltäglichen Wahnsinn vor Augen führen.

Saalöffnung am Freitag, 23. September, ist um 19 Uhr und Vorabendkarten müssen bis 19.30 Uhr abgeholt sein. Karten können im Vorverkauf für 9 Euro und an der Abendkasse für 12 Euro gekauft werden.