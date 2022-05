Illegal in Deutschland

Reilingen/Neulußheim. Dem Fahndungsdienst der Autobahnpolizei Walldorf sind am Montag auf der A 6 sieben Personen ins Netz gegangen, die unerlaubt einem Erwerb nachgegangen sind, sich unerlaubt im Bundesgebiet aufgehalten und zudem mit gefälschten Ausweispapieren ausgewiesen haben, informierte die Polizei am Dienstag. Bei der Kontrolle wiesen sich die sieben Personen mit rumänischen Ausweisen aus. Überprüfungen ergaben, dass keine Arbeitserlaubnis vorhanden war. Gegen die Personen wird wegen unerlaubten Aufenthalts und Arbeitsaufnahme sowie Urkundenfälschung und Verschaffen falscher amtlicher Ausweise ermittelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ist unterdessen durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 36-Jährigen aus Gambia erlassen worden, dem versuchter Privatwohnungseinbruchdiebstahl und Sachbeschädigung zur Last gelegt wird. Der Mann soll am 18. Mai versucht haben, in mehrere Wohnungen in Reilingen einzubrechen, hatte dabei Überwachungskameras und Türen beschädigt und war schließlich von einem Wohnungsbesitzer mit dessen Tierabwehrpistole angegriffen worden. Auch gegen diesen wird ermittelt.

Am Dienstag ist nach Angaben der Polizei ein Anwohner der Benz-Straße auf Geräusche vor seinem Haus aufmerksam, worauf er gegen 4.30 Uhr aus dem Fenster schaute. Dabei beobachtete er zwei Männer, die sich an seinem BMW zu schaffen machten. Einer saß auf dem Fahrersitz des aufgebrochenen Autos. Als die Kriminellen den Zeugen bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/1 74 44 44 entgegen. pol

