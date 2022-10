Im Rausch der Farben: Werke von Bernhard Staudenmayer in Neulußheim ausgestellt

Neulußheim. Eine Explosion in Farben empfing die Besucher der Ausstellungseröffnung im Alten Bahnhof. Schon am Eingang hieß die Gäste ein beeindruckendes Werk des Künstlers Bernhard Staudenmayer willkommen. In seiner Begrüßung erklärte Wolfgang Treiber, Organisator der Kunstausstellungen, dass wegen plötzlicher Erkrankung eines der beiden Musiker der Abend „unmusikalisch bleibt“. Was schade war, der Kunst jedoch keinen Abbruch tat – die Anwesenden waren begeistert über die Vielfalt und Ausstrahlung der Werke des Künstlers.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Marianne Treiber führte mit launigen Worten in die Ausstellung „Inspiration durch Farben und Linien“ ein. Bernhard Staudenmayer, als Schwabe in Ludwigsburg in eine künstlerisch begabte Familie hineingeboren, lebt und wirkt der studierte Ingenieur heute in Dudenhofen in der Pfalz. Parallel zu seinem Beruf liebte er schon seit der Schulzeit, damals noch mit gegenständlicher Darstellung, die Kunst. Studienreisen durch Europa und die USA brachten ihm später verschiedene Nominierungen für Kunstpreise ein. Jetzt, im Ruhestand, gibt er als Dozent in Römerberg verschiedene Kurse, beispielsweise in abstrakter Malerei oder auch im Aktzeichnen oder in Kombitechniken mit Collagen. Der Künstler ist ein Multitalent: Unter seinen Händen entstehen beispielsweise auch Holzplastiken. Und Farben aus der Tube sind eine Fehlanzeige – diese stellt er aus Pigmenten und hochwertigen Bindemitteln selbst her.

Immer wieder Gesichter

Was man denn in „seinen Werken sieht“, interessierte Staudenmayer. Kräftige, dominante Farben, wobei das Weiß das Werk jeweils leuchten lässt. In der Betrachtung erkennt der Besucher, zwar oft etwas verborgen und abstrakt, aber immer wieder: Gesichter. Das Wechselvolle in seiner Malerei und die überlagerten Farben machen das Ganze so reizvoll. Die erwähnten Gesichter schauen aus fast allen seinen Bildern. Auf seinem Werk „BlauSchau“ ist inmitten von blau-grünen Farbverläufen im leuchtend hellen Mittelfeld unter anderem eine verbindende Brücke zur Welt zu erkennen. Auch das Leben selbst, wie Stadthäuser, Fische und Meerestiere, findet darauf statt. Die Fantasie hat freien Lauf. Das Zusammenspiel der Farb- und Formkombinationen lassen, wie Marianne Treiber es formuliert, den Betrachter auf Entdeckungstour gehen.

Mehr zum Thema Alter Bahnhof Bernhard Staudenmayer stellt in Neulußheim aus Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Alter Bahnhof Bernhard Staudenmayer stellt im Alten Bahnhof in Neulußheim aus Mehr erfahren

Marianne Treiber überließ die anwesenden Kunstinteressierten der Betrachtung und Diskussion über die ausgestellten Unikate.

Sie lud bereits zum nächsten Kunstevent von Freitag, 18., bis Sonntag, 20. November, in den Alten Bahnhof ein. Der Künstler Lala Abdeh zeigt nicht nur seine Aquarelle, er wird samstags eine praktische Demonstration anbieten und zeigen, wie Aquarelltechnik funktioniert.