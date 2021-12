Impfwillige warten bis zu vier Stunden auf den Piks

Neulußheim. Erst frieren, dann boostern – das war die Devise bei der Impfaktion, die Landratsamt, Gemeinde und die Evangelische Kirchengemeinde am Sonntag angeboten haben. 105 Moderna-Dosen wurden verabreicht, dafür nahmen die Impfwilligen stundenlange Wartezeiten in der Kälte auf sich. Nicht alle, die das Vakzin gerne verabreicht bekommen hätten, kamen zum Zug.

Lange vorm offiziellen Beginn der Aktion um 10 Uhr hatte sich schon eine Warteschlange gebildet. Die Autorin dieser Zeilen reihte sich um 9.15 Uhr ein und erhielt die Nummer 69 – bei 100 angekündigten Impfdosen. Was sie da noch nicht wusste: Es sollte fast vier Stunden dauern, bis sie den Oberarm freimachen durfte. Die Schlange wurde immer länger, auffällig viele junge Leute darunter. Als um 10 Uhr die Kirchturmglocken zum Gottesdienst läuteten, hat so mancher Wartende in der Kirche Aufwärmung und geistlichem Zuspruch von Pfarrerin Katharina Garben gesucht. Andere hatten sich wegen der Witterung bereits wieder auf den Heimweg gemacht.

Apfelpunsch wärmt Wartende

Eine nette Geste zeigte Dr. Ralf Wagner von der Kirchengemeinde, der die Wartenden mit heißem Apfelpunsch versorgte. Auch Bürgermeister Gunther Hoffmann schaute vorbei, um nach impfwilligen Bürgern zu schauen und dem Team im Gemeindehaus zu danken, dass der Sonntagstermin so kurzfristig zustande kommen konnte.

Bewundernswert trotz kurz einsetzenden leichten Regens war die Disziplin der Wartenden. Diese nutzten die üppige Zeit, um mit Vordermann oder -frau nette Gespräche zu führen – aber immer mit Blick zur Einlasstür, wie lange es wohl noch dauert. Und es dauerte. Rathausmitarbeiterin Alexandra Özkalay informierte die Ausharrenden, dass, wer keine Nummer mehr bekommen habe, darauf hoffen müsse, eventuell noch Restimpfstoff zu bekommen. In der Wartezeit hatten die Erfolgreichen die Möglichkeit, ihren Impfstatus auf dem Handy schon mal mit Scannen zu erneuern.

Frust gab es bei denjenigen, die aus verschiedenen Gründen den erwarteten Piks nicht bekamen. Nach genau 105 Impfdosen war die Impfaktion am Nachmittag beendet.