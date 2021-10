Jens Brömmer an der Spitze der Olympia

Neulußheim. Im Clubhaus an der Waghäuseler Straße eröffnete Vorsitzender Jürgen Saam die diesjährige, Corona-bedingt, ins Spätjahr verschobene Generalversammlung des SC Olympia. „Leider hat es seit der letzten Generalversammlung nur zeitweise Spielbetrieb und kaum gesellschaftliche Aktivitäten gegeben“, stellte Saam fest.

Allerdings sei der Verein nicht untätig gewesen, sondern habe den Kabinenneubau auf dem Sportgelände fertiggestellt und, wann immer die Corona-Regeln es zuließen, den Trainingsbetrieb und den Kontakt zu den Mitgliedern aufrechterhalten. Lobend erwähnte er hierbei die Jugendabteilung, allen voran Jugendleiter Reiner Merkel.

Die Geehrten und der neue Vorstand Klaus Eisinger, Klaus Geisler, Bernd Nickler, Klaus Gottmann, Fred Grammel, Leo Hölzel, Jochen Kuppinger, Dieter Villhauer, Jürgen Saam und Dieter Skarsig sind seit 50 Jahren Mitglied bei der Olympia. Rainer Haaß und Frrok Shtufi gehören dem Verein seit 40 Jahren an. 25 Jahre Mitglied sind Christian Brenner, Robert Peekel und Jörg Rinkowski. Vorsitzender Jens Brömmer, zweiter Vorsitzender Manuel Schromm, Schriftführer Jochen Kuppinger, Kassierer Stephan Bauer. Als Beisitzer wurden gewählt: Klaus Worm, Leo Hölzel, Emin Yilmaz, Lucas Iglesias, Felix Büchner, Daniel Graf, Philipp Karpf und Kadir Kelis. AH-Sprecher ist Mark Eisinger, Jugendleiter Reiner Merkel und seine Stellvertreterin ist Stefanie Ternes.

Stolz dürfe der Verein auf eine besondere Hilfsaktion sein: Die Altpapiersammlung im Juli war mit einer Spendenaktion gekoppelt worden und das Ergebnis sei komplett einer Hilfsaktion der Schwetzinger Zeitung für die Flutopfer an der Ahr übergeben worden.

Saam tritt nicht mehr an

Sodann teilte Saam mit, dass er für das Amt des Vorsitzenden nicht weiter zur Verfügung stehe. Er rief in Erinnerung, was man mit Zusammenhalt und Herzblut in den letzten Jahren alles geschafft und erreicht habe, angefangen mit der Renovierung des Clubhaus-Gastraumes, der Erneuerung des Biergartens bis hin zur Realisierung des Kabinenneubaus. Dem ließ er die Mahnung folgen, dass das Vereinsleben weiter zu pflegen sei.

„Jetzt sind Jüngere gefragt, die in diese Funktionen und Ämter hineinwachsen und Verantwortung übernehmen müssen“. Saam dankte allen Mitgliedern für das ihm ausgesprochene Vertrauen und den bisherigen Mitstreitern für die gute Zusammenarbeit.

Zu den aktiven Herrenteams berichtete Felix Büchner, seit Beginn der Runde sportlicher Leiter: „Die letztjährige Saison war vorzeitig abgebrochen worden. Beide Teams standen im gesicherten Mittelfeld; die erste Mannschaft in der Kreisklasse A, die zweite in der Kreisklasse B.“

Generationswechsel erlebt

Der wiederholte Abbruch der Saison und die Corona-Pause hätten dazu geführt, dass einige Spieler und Trainer ihre Aktivität im Fußball oder beim SON beendet haben. Die verwaisten Trainerposten beider Mannschaften seien durch die Verpflichtung von Veysel Beyaz und Dominic Stephan für die erste und Thomas Weisgerber für die zweite Mannschaft neu besetzt worden. Beide Teams seien derzeit im Spielbetrieb der Kreisstaffeln A und B und belegten Plätze im Mittelfeld.

Büchner fasst zusammen, dass es in einer schwierigen Situation, ausgelöst durch Corona und einen eingetretenen Generationswechsel, dennoch gelungen sei, die Trainerpositionen zu besetzen und zwei Mannschaften aufzustellen. Natürlich benötigten die neuen Trainer und die neu zusammengestellten Mannschaften Zeit, sich zu finden und sich zu entwickeln.

Jugendleiter Reiner Merkel berichtete, dass man die verschiedenen Lockdown-Phasen gut überstanden habe und dabei die Mitgliederzahl nicht nur stabilisieren, sondern sogar weiter ausbauen konnte. Aktuell habe man 200 aktive Kinder und Jugendliche in der Abteilung. Mit digitalen Einheiten, mit einer Weihnachtsfeier to go und anderen, jeweils den Corona-Regeln angepassten Aktionen, hatte man den Kontakt permanent aufrechterhalten.

Derzeit laufe der Spielbetrieb wieder regulär und es seien fast alle Jahrgänge am Start: die weibliche Jugend komplett von A bis F und die männliche Jugend von B bis F; zusätzlich die Bambini.

Mit Kleeblatt ausgezeichnet

Für die Saison 2019/20 sei die Jugendarbeit einmal mehr mit dem goldenen Kleeblatt des badischen Fußballverbandes für besondere Kinder- und Jugend-Förderung im Breitensport ausgezeichnet worden. Die sportlichen Leistungen und Saisonerfolge seien ebenfalls beachtlich. Insbesondere hätten sich 2020 alle Mädchenteams bis in die Endrunde der badischen Meisterschaften gespielt. Man bestritt jährliche Jugend-Fußballturniere mit allen Jahrgängen und 2020 habe es unter anderem ein E-Junioren-Hallen-Masters-Turnier mit großen Clubs wie FC Ingolstadt, 1. FC Nürnberg, SV Wehen Wiesbaden und Stuttgarter Kickers gegeben.

Zwischenzeitlich hätten viele Aktivitäten und Ausflüge auf dem Programm gestanden: die jährlichen Lehrgangs-/Trainings-Wochenenden in der Sportschule Schöneck, der gemeinsame Jahresabschluss mal im Holiday Park und mal in Tripsdrill, das offene Feriencamp, die Jugendfreizeit in Österreich, der gemeinsame Kerwe-Platz-Besuch und eine gemeinsame Weihnachtsfeier, 2020 als to go. Zuletzt habe man in Eigeninitiative einen Jugendraum im Clubhauskeller mit Dartscheibe, Billard und Tischfußballgeräten hergerichtet und nicht zuletzt habe man an der Aktion des DFB und der Deutschen Herzstiftung „Fußballer lernen Wiederbelebung“ teilgenommen.

AH nimmt regen Anteil

Aus der Abteilung der „alten Herren“ berichtete Sven Nitsche vertretungsweise für den AH-Sprecher Mark Eisinger. Die Abteilung pflege den wöchentlichen Mittwochs-Trainingsabend. Ein Spielbetrieb bestehe derzeit nicht. Dennoch zeige sich eine gute Beteiligung am Training und an den geselligen Aktivitäten.

Der Kassenbericht von Christa Brenner verdeutliche, dass der SON die Herausforderungen unter Corona-Bedingungen bewältigen konnte. Die Kassenrevisoren Klaus Gottmann und Dieter Villhauer lobten die vorbildliche Kassenführung.

Danach durfte der Vorsitzende einige Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft ehren. Nach einer kleinen Pause standen die Vorstandswahlen an. Die Wahlleitung übernahm Sven Nitsche gewohnt kompetent und unaufgeregt. Dem ausscheidenden Vorsitzenden Jürgen Saam und Kassierin Christa Brenner wurden herzlich gedankt und der offizielle Teil der Versammlung ging zu Ende, ein gemütlicher Treff schloss sich an. jk