Jugendabteilung des SC Olympia Neulußheim braucht gut ausgebildete Trainer

Neulußheim. Vor genau fünf Wochen fiel der Startschuss für die Vereine für eine Rückkehr auf den Trainingsplatz. Zunächst mit starken Hygienevorgaben, seit wenigen Tagen kann wieder ohne wesentliche Einschränkungen trainiert werden. „Die Gelegenheit haben wir genutzt und unmittelbar am ersten Tag das DFB-Mobil zu uns auf das Gelände der SON eingeladen“, sagt Reiner Merkel, Jugendleiter des SC Olympia Neulußheim.

Das DFB-Mobil kann von Vereinen einmal pro Jahr gebucht werden. Hierfür stehen mittlerweile sieben Besuchsarten zur Verfügung, aus denen frei gewählt werden kann. Die Veranstaltungen umfassen eine Mustertrainingseinheit und eine Schulstunde, für die mehrere Schwerpunkte zur Auswahl stehen. Zusätzlich gibt es einen Informationsteil mit Themen aus dem Jugendfußball. „Hoch interessiert haben sich unsere Jugendtrainer das Mustertraining für eine C-Junioren-Mannschaft angeschaut“, berichtet Merkel.

Lena Trentl und Dominik Lang, ausgebildete und lizenzierte Trainer des DFB, zeigten, wie man ein Training auf engstem Raum gestalten kann. 16 Jungs auf der Größe von zwei Strafräumen.

Viel technische Übungen

„Ganz viele technische Übungen zur Verbesserung des Ballgefühls, Tricks und Finten, viele kurze Pässe, aber auch Zweikampf und Abschlussspiel – all das wurde demonstriert und vor allem durch Saskia Loth und Alexander Bluhm, den beiden am Rand stehenden Referenten des DFB, allen am Spielfeldrand stehenden Trainern erklärt“, fanden sich Merkel und die SON-Trainer gut aufgehoben.

Nachdem die Jungs ganz schön ins Schwitzen gekommen waren, gab es noch eine kurze Theorieeinheit für die Trainer. Insbesondere ging es auch um die Möglichkeit der Fortbildung für die Neulußheimer Jugendtrainer. „Hier ist auf jeden Fall noch Bedarf angesagt, aber auch da sind wir auf einem guten Weg“, bestätigt Reiner Merkel.

Grundlagen korrekt vermitteln

Philipp Merkel, Trainer der D-Mädchen, Torhüter in der Aktivität und Schiedsrichter für den SC Olympia, absolviert in diesem Jahr die C-Übungsleiter-Lizenz. „Gut ausgebildete Trainer sind unheimlich wichtig, um den Jugendlichen die Grundlagen des Fußballspielens korrekt zu vermitteln. Und darauf legen wir in unserem Verein besonders viel Wert“, unterstreicht Reiner Merkel.

