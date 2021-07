Jugendliche sind nun volljährig im Glauben

Neulußheim. Mit der Konfirmation ist man volljährig im Glauben. Für dieses Leben erhielten am Sonntag neun von insgesamt 34 Konfirmanden aus Altlussheim und Neulußheim in zwei Gottesdiensten in der evangelischen Kirche Neulußheim den Segen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Konfirmationsgottesdienste hatten sich die Jugendlichen mit der Frage „Wozu bin ich auf der Welt?“ befasst, wie Pfarrerin Katharina Garben erläutert. „Die Konfirmanden haben sich einen Stern auf dem Walk of Konfi angelehnt an den Walk of fame in Los Angeles gestaltet. Wozu bin ich auf der Welt? Wofür will ich einmal als Mensch stehen? Was hat Jesus Christus damit zu tun?“ Ihre Gedanken dazu hatten die Mädchen und Jungen auf großen Sternen aus Pappe in Szene gesetzt.

Gestaltet wurde der Konfirmationsgottesdienst von Pfarrerin Katharina Garben und Diakon Jascha Richter. Die Predigt hielt Vikarin Joanna Notheis. Gerhard Müller sorgte gemeinsam mit den Familien und Freunde der Konfirmanden für die musikalische Umrahmung.