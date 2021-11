Jury bei Vorlesewettbewerb in Lußhardtschule begeistert

Neulußheim. Ein Zeichen setzen, zeigen, was auch in Corona-Zeiten möglich ist, dafür bot der Vorlese-wettbewerb in der Lusshardtschule eine hervorragende Gelegenheit. Natürlich, betont Schulleiterin Christiane Harz, unter Berücksichtigung sämtlicher Hygiene- und Sicherheitsvorschriften.

Normalerweise, merkte die Pädagogin in einem Gespräch mit unserer Zeitung an, finden in der letzten Oktoberwoche zahlreiche Veranstaltungen rund um den Frederick-Tag statt, der die Kinder zum Lesen animieren soll. Vieles, was zur Frederick-Woche mit dazu gehört, beispielsweise Autorenlesungen, musste in diesem Jahr der Pandemie geopfert werden, doch am Vorlesewettbewerb, der in die Zeit nach den Herbstferien verlegt wurde, um für eine Entzerrung des Programms zu sorgen, wollte man festhalten.

Natürlich fand der Wettbewerb unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen statt, wie die Lehrerinnen Kerstin Wadi und Jutta Rot, sie bildeten die Jury, anmerkten. Mit Mundschutz und warm verpackt baten sie bei geöffnetem Fenster die Kinder einzeln zum Vorlesen in den Musiksaal.

Urkunden für die Sieger

Die Schüler der zweiten und dritten Klassen durften dabei einen eigenen Text vorlesen, mussten anschließend einen zweiten, ihnen unbekannten lesen. Für die Viertklässler stand nur ein fremder Text auf dem Programm, zusätzlich mussten sie ein Gedicht vortragen, dass sie gleichfalls erst kurz vor der Präsentation genannt bekamen.

Auf die „Kinder-Jury“, die besetzt ist mit ehemaligen Siegern des Vorlesewettbewerbs und der Jury beratend zur Seite steht, wurde heuer wegen der Corona-Pandemie verzichtet.

Den Kindern hat der Vorlesewettbewerb auf jeden Fall viel Spaß gemacht, er war eine Abwechslung im Corona-geprägten Alltag. Auch die Jury war mit Eifer dabei und bescheinigte allen eine gute Leistung. Die von der Schule für jedes vorlesende Kind mit einer Brezel belohnt wurde. Für die Sieger gab es zudem Urkunden und Büchergutscheine.