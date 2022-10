Kabarettist Horst Schäfer unterhält Neulußheimer Senioren

Neulußheim. Da hatte sich das Team um Kulturamtschefin Alexandra Özkalay mal ganz was Besonderes ausgedacht. Anstatt Kaffee und Kuchen, was üblicherweise die Gaumen der Senioren erfreut, gab es zur Veranstaltung am Kerwedienstag im evangelischen Gemeindehaus Deftiges. Weißwürste sollten das Zwölf-Uhr-Läuten in der Regel ja nicht hören. Das trifft sicher nur in Bayern zu. In Neulußheim schmeckten sie auch am Nachmittag mit süßem Senf und einer Brezel sowie einem sauren Gürkchen ganz hervorragend. Und wer Wasser wollte, der bekam es natürlich. Viel besser dazu schmeckten Weizenbier mit oder ohne Alkohol sowie weitere Getränke..

Auch die Tischdekoration mit blau-weiß gestreiften Sets und Servietten, dem Hopfenkranz oder dem Bund Radieschen in der Vase waren dazu schon ein Hingucker. Als Erinnerung an die zu Ende gehende Kerwe stand an jedem Platz ein Tütchen mit Magenbrot und einem Schokokuss. Was für ein doppelter Genuss.

Sternzeichen Wischiwaschi

Das Team hatte zur Unterhaltung einen Spitzenkoch eingeladen, na ja, Kabarettist Horst Schäfer hatte zwar ein paar Kurse „Wie macht man sich aus dem Staub, wenn das Essen nicht geraten ist“ besucht, aber an diesem Nachmittag wollte er eher die Besucher animieren, dem Team beim Abwasch zu helfen. Auch anhand von ihm eigens umbenannten Sternzeichen Wischiwaschi Küchenrolle, fand sich niemand. Dann blieb er doch lieber als Kontrolleur bei der Bewertung des Weißwurstessens und schnitt kurzerhand zum Testen Carmen Steiner ein Stückchen Weißwurst von ihrem Teller ab. Am liebsten habe er ja leere Diättische, da sei fix gekocht.

Als Hausmeister schaute er noch einmal herein, um wackelnde Stuhlprobleme zu lösen. Für alles gäbe es ja Apps, geholfen habe es auch nicht. Sein liebstes Werkzeug, einen Akkuschrauber, hatte er auch mitgebracht. Es fand sich leider niemand, der eine Schraube locker hatte. Mit seinem Zollstock fand er am Tisch von Herrn Stief ein riesiges Gefälle. Da konnte sein Akkuschrauber nichts ausrichten.

Lieber warnte er vor einer aktuellen Verkehrskontrolle. Zwischen Altlußheim und Erfurt und wie es ihm so bei Verkehrskontrollen ging. Viele Jahre fahre er unfallfluchtfrei. „Rasen wird teuer“, meint die Schutzlisel neulich, so Schäfer. Verstand er nicht, er habe ja keinen Garten. Und am Unfall sei überhaupt seine Mutter schuld, die ihm einen Autostaubsauger gekauft hatte. „Saugen Sie mal bei 200 Sachen und dann noch mit dem Handy in der Hand.“

Ab nach Kirrlach

Mit der Technik im Haushalt hatte er auch so seine Probleme. Mit seiner Waage, die das Ergebnis sofort ans Fitnessstudio für Bauch-Beine-Po sendet und sogleich sein Konto belastet. Mikrowelle und Kühlschrank mit Internetanschluss und Toaster, die verbrannten Toast als Schwarzarbeit an das Finanzamt meldet, ebenfalls. Nein, das überfordere ihn und er wolle jetzt auf dem schnellsten Weg einfach nur nach Hause nach Kirrlach. Zückte sein Handy. „Alexa, sag meiner Frau, ich komme gleich.“

Horst Schäfer sorgt als Hausmeister für Kurzweil. © Renate Hettwer

Alexandra Özkalay bedankte sich bei Horst Schäfer ganz herzlich und begrüßte auch noch Bürgermeister Gunther Hoffmann, der es sich nicht nehmen ließ, mit den Senioren noch ein Weilchen zu plaudern, bevor der eine oder andere noch einmal kurz auf dem Kerweplatz vorbeischaute. Was zur nächsten Aktiv im Alter Veranstaltung am 8. November die Freien Wähler als Programm mitbringen werden, wird rechtzeitig bekanntgegeben.