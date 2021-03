„Wir machen jedes Jahr ein bissel was“, leitete Bürgermeister Gunther Hoffmann in der März-Sitzung des Gemeinderates über zum Tagesordnungspunkt Umstellung der Beleuchtung in der Lußhardtschule auf LED. Gleichzeitig sollen neue Decken eingebaut und die Versorgungsleitungen in den Treppenhäusern feuerhemmend abgetrennt werden.

Insgesamt werden die Arbeiten wohl an die 200 000 Euro

...