Neulußheim. Der Abendgottesdienst am Samstag, 2. April, um 18 Uhr in der Neulußheimer Kirche steht im Zeichen des Gedenkens an die verstorbenen Mitglieder der Chorfamilie, wozu die Angehörigen eingeladen sind. Der Chor bittet um Beachtung der Corona-Regeln und weist darauf hin, dass eine FFP2-Maske getragen werden muss.

