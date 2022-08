Kein Platz im Kühlschrank

Bei der zurzeit großen Hitze soll man ja viel trinken. Am besten mehrere Liter Wasser am Tag. Von den anderen leckeren Getränken wie Schorle & Co. gar nicht zu reden.

Geht es Ihnen vielleicht so wie mir? Beim Einkauf greife ich zurzeit vermehrt zu Salat, Gurke, Radieschen, Obst, Joghurt, Quark, Milch. Und das alles muss in den Kühlschrank. Und nicht nur das. Der gekochte Milchreis oder der Mittagsrest muss auch gekühlt werden, um ihn am nächsten Tag zu essen. Mal ganz abgesehen von all den Dingen, die schon immer im Kühlschrank oder im Gemüsefach ihren Stammplatz haben. Und wenn dann noch Besuch kommt, dann wird’s echt eng im Kühlschank. Und Schokolade muss ja auch unbedingt gekühlt werden. Dafür finde ich immer eine Ecke.

Wasser trinke ich mit Zitrone am liebsten kühl. Ab in die Kühlschranktür. Aber wohin mit den anderen Flaschen, O-Saft, Milch und das oben Eingekaufte?

Ein Witzbold sagte neulich: „Ganz einfach, Tür auf, Sachen rein, Tür zu.“ Gar nicht witzig. Als ich neulich den Kühlschrank mit Schwung öffnete, kam mir ein Becher Kochsahne entgegen. Ich brauche einer Hausfrau oder einem Hausmann nicht sagen, was das für eine Sauerei in der Küche war. Den letzten Tropfen Sahne fand ich heute Morgen auf dem Toaster und Fenster putzen muss ich auch.

Also, Kühlschrankinventur und logisches Wiedereinräumen. Jetzt ist alles drin, die Tür wird nur vorsichtig geöffnet und seit kurzem trinke ich Mineralwasser nicht mehr aus dem Kühlschrank. Die entstandene Fläche wird mit anderen Sachen gefüllt und wirklich – gekühltes Wasser ist gar nicht so gesund. Oder sollte ich mir lieber einen zweiten Kühlschrank für die Sommerzeit kaufen?