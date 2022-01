Keine Angst vor runden Zahlen

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Frau oder Mann auf einen runden Geburtstag reagieren?

Bei Männern denkbar einfach. Ein ganz einfaches „Danke“ für den Glückwunsch und das war‘s. Männer altern doch nicht, oder? Mit der Anzahl von Jahren gewinnen sie immer mehr. Graue Haare machen sie noch interessanter, ein lässiges Outfit, Tennisschläger oder Sporttasche unterm Arm, dazu noch ein männlicher Duft, viele Frauen stehen gerade auf so gestandene und lebenserfahrene Exemplare von Mann. Und das wissen die Männer allzu gut.

Und wir Frauen? Ab 30 beginnt schon das Jammern und Leiden. Die Zahlen 40 und 50 sind oft Grund, in den Urlaub zu entfliehen, bloß weg. Das erste graue Haar wird mit Entsetzen ausgerupft und im Drogeriemarkt die erste Tönung erworben. Sport müsste auch sein, müsste. Den inneren Schweinehund zu überlisten, kann nicht jeder. Ein Trost, mit den weiteren Jahren wird die Sicht auf das Alter besser. Heute sieht eine 60-jährige Frau glatt zehn Jahre jünger aus.

Und was den Männern an jungen Frauen gefällt, gefällt auch den Frauen. Der Blick auf einen knackigen, gut aussehenden jungen Mann. Träumen kostet ja nichts. Und für alle, die das Älterwerden nicht so locker sehen, hier Gedanken der norwegischen Schauspielerin Liv Ullmann: „Ich verstehe nicht, warum so viele Frauen darunter leiden, dass sie schon wieder ein Jahr älter geworden sind. Nicht mehr ein Jahr älter zu werden, das wäre eine Katastrophe!“

In diesem Sinne freue ich mich auf jedes weitere Lebensjahr – Sie jetzt auch?