Neulußheim. Das Team der Neulußheimer Kleiderstube in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt macht Pause bis Januar. Die letzte Annahme von Kleiderspenden ist am Mittwoch, 7. Dezember, und die erste Annahme im neuen Jahr am Mittwoch, 11. Januar.

Die letzte Öffnung der Kleiderstube für Abholer ist am Samstag, 10. Dezember, danach kann Kleidung wieder am Samstag, 14. Januar, abgeholt werden.