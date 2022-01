Kontaktlos ins Schülerleben

Neulußheim. Erneut ist es pandemiebedingt nicht möglich, den geplanten Anmeldetag für Kinder, die im September schulpflichtig werden, am 9. Februar vor Ort durchzuführen. Was die Schulleitung bedauert, die dennoch optimistisch ist, dass dafür am Tag der Einschulung im September eine schöne Einschulungsfeier mit den Kindern stattfinden kann.

Anmeldepflichtig sind alle Kinder, die zwischen dem 1. August 2015 und dem 30. Juni 2016 geboren sind. Kinder, die nach dem 1. Juli 2016 und bis zum 30. Juni 2017 („Kann-Kinder“) zur Welt kamen, können auf Wunsch der Erziehungsberechtigten ihm Rahmen der Stichtagsflexibilisierung ebenfalls eingeschult werden, wenn die Schulfähigkeit vorhanden ist.

Für Informationen hierzu steht Astrid Wollschläger im Sekretariat der Lußhardtschule telefonisch unter 06205/3 17 21 oder per E-Mail, kontakt@lusshardt-schule.de, zur Verfügung.

Alle Eltern der schulpflichtigen Kinder erhalten in den nächsten Tagen einen entsprechenden Brief mit den Anmeldeformularen. zg

