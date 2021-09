Konzert soll auch Jury begeistern

Neulußheim. „Aus der neuen Welt“ ist die treffende Bezeichnung der Sinfonie, die in der Neulußheimer Kirche am Sonntag, 3. Oktober, zu hören sein wird. Sie soll den neuen Schwung und Elan und die musikalische Spielfreude des Jugendsinfonieorchesters aus Bruchsals verdeutlichen. „Wir haben intensiv geprobtl, sind jetzt in der detailbetonten Endphase und freuen uns alle auf den Auftritt,“ strahlt Klaus Eisenmann, der Neulußheimer Dirigent des Jugendsinfonieorchesters der Musik- und Kunstschule Bruchsal.

Seit nunmehr 15 Jahren leitet der Neulußheimer Eisenmann dieses vor genau vier Jahrzehnten gegründete Orchester und kann mit diesen über fünf Dutzend jungen Musikerinnen und Musikern immer wieder musikalische Erfolge feiern.

Für das Jahreskonzert hat man ein interessantes Programm mit attraktiven Werken aus der Musikwelt zusammengestellt. Dazu gehört, wie eingangs erwähnt, die 9. Sinfonie von Antonin Dvorak, bekannt als die Sinfonie mit der Bezeichnung „Aus der neuen Welt“, ergänzt durch Tanz und Bilder. Hinzu kommt das Oboenkonzert in C-Dur von Joseph Haydn sowie das Konzert für Fagott und Orchester F-Dur von Carl Maria von Weber.

Bundesweiter Wettbewerb

Das aktuelle Jahreskonzert wird außerdem unter dem Zeichen einer spannenden Besonderheit stehen. Die jungen Musikerinnen und Musiker aus Bruchsal nehmen damit teil am 13. Jugendorchesterpreis des Jeunesses Musicales. Dafür wurden insgesamt 13 Orchester aus ganz Deutschland, darunter aus Bremen, Stuttgart, Erfurt und Hamburg nominiert. Eine fachlich versierte Jury bewertet nach exakt zusammengestellten Schwerpunkten die Aufführungen. Diese Jury ist beim Konzert in Bruchsal am 9. Oktober zu Gast. Die Premiere ist bereits am Sonntag, 3. Oktober, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Neulußheim.

„Das Ensemble freut sich auf diesen spannenden Auftritt hier in Neulußheim. Wir waren ja schon mehrmals hier und sind nicht nur von der Akustik, sondern auch von der gesamten Atmosphäre begeistert“, blickt Klaus Eisenmann auf die letzten Probetage und die Aufführung, die das breite musikalische Spektrum des Bruchsaler Jugendsinfonieorchesters hörbar machen wird.

Info: Einlasskarten und Reservierung: Bettina.Luebbe@web.de, Telefon 07251/30 43 46