Kreativität und viel Fantasie

Neulußheim. Mit Bastelangeboten wurde beim Kinder- und Jugendtreff Point in der vergangenen Wochen in den Sommerferienspaß gestartet: Mittwochs gab es das Angebot „coole Armbänder und Ketten“;dafür trafen sich neun Kinder mit Point-Leiterin Yvonne Diehm und der FSJ‘lerin Mandana in den neuen Räumlichkeiten des Kinder- und Jugendtreffs in der St. Leoner Straße.

Die Teilnehmer hatten die Wahl zwischen kleinen und feinen Rocaille-Perlen, bei denen Geschicklichkeit beim Einfädeln auf den Nylon-Faden gefragt war. Für alle mit weniger Ausdauer gab es etwas größere Holz -und Plastikperlen, die man auf ein Gummiband auffädeln konnte. Sehr beliebt waren die Buchstaben-Perlen, mit denen die Vornamen oder auch mal das Lieblingsfußballteam gestaltet wurden.

Donnertags durften die Kinder für ihren Schmuck eine individuelle Schmuckdose mit der Serviettentechnik gestalten. Dafür hatte Diehm bereits Blumenschachteln aus festerem Material zur Verfügung gestellt, die die Teilnehmer nach Lust und Laune bunt bemalten konnten.

Nachdem die Schachteln getrocknet war, suchten sich die Kinder auf bunten Servietten ihr Lieblingsmotiv aus, zum Beispiel Eulen, Herzen, einen Mond oder Blümchen, die sie ausschnitten. Danach zogen sie vorsichtig die erste Schicht der Serviette ab, um ihr ausgeschnittenes Motiv dann auf den gewünschten Punkt der Schachtel zu legen. Mit einem speziellen Leim (Decopatch) und einem flachen Pinsel wurde das Serviettenmotiv vorsichtig von innen nach außen bestrichen, dabei durfte nicht zuviel und zu oft über das Motiv gepinselt werden, sonst würde es aufweichen und könnte zerreißen.

Die Kinder bewiesen dabei sehr viel Geduld und Geschick und hatten sichtlich Freude dabei. Wer wollte, konnte seine Schachtel noch mit Glitzerherzen oder Sternen bekleben. Manch einer hatte solchen Spaß dabei, dass gleich noch eine zweite Schachtel gebastelt wurde.

Nächste Woche geht es im Rahmen des Ferienspaßes mit Batiken und Traumfängern weiter.

Wer keinen Platz mehr im Sommerferienspaß ergattern konnte, darf gerne „einfach so“ im Point vorbeischauen. Dienstags bis freitags finden ab 15 Uhr Spiel-Angebote im Freien, im Alten Schulhof vor dem Point-Gebäude, statt. Donnerstags ist in den Sommerferien der „Ausflugstag“. yd