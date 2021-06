Kredit mit negativen Zinsen zugestimmt

Neulußheim. Die Sanierung der Carl-Benz-Straße und der Anbau ans Haus der Feuerwehr haben ihren Preis, in der Summe werden die Ausgaben auf rund zwei Millionen Euro geschätzt. Geld, dass nun mit einem Kredit in die kommunale Kasse kommt, der Rat stimmte einer Neuverschuldung in gleicher Höhe zu.

Erleichtert wurde ihm die Entscheidung sicherlich auch deshalb, weil für die eine Hälfte des Kredits ein negativer Zinssatz von 0,07 Prozent fällig wird. „Wir verdienen noch dabei“, scherzte Bürgermeister Gunther Hoffmann.

Der negative Zins gilt für den Kernhaushalt, für den Anbau ans Haus der Feuerwehr. Dieser Kredit hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Hingegen müssen die Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb Wasser, 300 000 Euro, und den Eigenbetrieb Abwasser, 700 000 Euro, eine längere Laufzeit haben, die Tilgungsraten dürfen nicht zu hoch sein. Beide Kredite laufen deshalb über 20 Jahre und hier fallen richtige Zinsen an: 0,08 Prozent im Jahr.

Womit die Kreditaufnahme vom Zinssatz her unterm Strich ein Nullsummenspiel sein dürfte. Weshalb der Rat der Aufnahme auch einstimmig seine Zustimmung gab. Thomas Birkenmaier lobte dabei die kurze Laufzeit des Kredits für den Kernhaushalt, ein Zeichen der Nachhaltigkeit und fußend auf einem Antrag der Union. Der Nachhaltigkeit stimmte Monika Schroth zu, nicht jedoch der Vaterschaft der Union für diese Vorgehensweise – „wir haben das auch gesagt.“ aw

