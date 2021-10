Kreismeisterschaft der Lussheimer Hundefreunde

Alt-/Neulußheim. Bei allerbestem Turnierwetter – kalt aber sonnig – wurden auf dem Gelände der Lussheimer Hundefreunde die Kreismeisterschaft Obedience der Kreisgruppe 04 Rheintal-Hardt des Südwestdeutschen Hundesportverbandes ausgetragen. Insgesamt waren 19 Mensch-Hund-Teams am Start, die in allen vier Prüfungsklassen ihr Bestes gaben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Beginner-Klasse hatten sieben Teams gemeldet, drei davon von den Lussheimer Hundefreunden. Platz eins erreichte Julia Topol mit ihrem Deutsch-Drahthaar-Rüden „Hugo Enno vom Wallensteingraben“ vom SV OG Bruchhausen. Das Team gewann den ersten Platz mit 305 Punkten. Solveig Schramm vom VdH Philippsburg erreichte mit 284,5 Punkten den zweiten Platz der Gesamtwertung und wurde Kreismeister der Beginner-Klasse.

Tanja Langlotz mit „Amy“, Melanie Mössinger mit „Hitch“ und Karin Seeger mit „Bonnie“ von den Lussheimer Hundefreunden erreichten die Plätze drei bis fünf, Tanja Langlotz und Melanie Mössinger schafften mit der Wertnote „Vorzüglich“ den Aufstieg in Klasse eins und holten den zweiten und dritten Pokal der Meisterschaft.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hundefreunde Lußheim Neue Vereinsspitze Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Geschäftsleben „Solidarität statt Konkurrenz“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hundefreunde Lussheim Verständnis verbessern Mehr erfahren

In Klasse eins erreichte Sebastian Syrbe ebenfalls vom SV OG Bruchhausen mit seinem Dalmatinerrüden „Finn Fair Play vom Lehmbacher Wald“ mit einem „Vorzüglich“ und hervorragenden 302 Punkten den ersten Platz. Somit ist er berechtigt, fortan in Klasse zwei zu starten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Teams der Lussheimer Hundefreunde schnitten gut ab. Christiane Epp mit „Gavin“ wurde erste Kreismeisterin mit 262,5 Punkten, Karin Weik mit „Pina“ und Ute Lenz mit „Katla“ belegten die Plätze zwei und drei in der Wertung der KMS. Mit einem „Vorzüglich“ und 262,5 Punkten darf Christiane Epp fortan auch in Klasse zwei starten. In Klasse zwei gewann Edith Klak mit ihrer Tervuerenhündin „Elysha“ von den Lussheimer Hundefreunden den Kreismeistertitel mit einem „Vorzüglich“ und 267 Punkten. Caroline Merkel vom VdH Heidelsheim und Angelika Sauer von den Luhus erreichten nicht das Ziel.

Leistungsrichter sehr zufrieden

In der höchsten Obedience-Klasse drei war nur eine Hundesportlerin am Start. Bärbel Trautmann vom CdH Heppenheim gelang mit ihrer Malinoishündin „Zora Azora von den Feuerpfoten“ ein tolles „Vorzüglich“ mit 274 Punkten. Leistungsrichter Rainer Sydow zeigte sich begeistert von den Leistungen der Hundesportler aus der Kreisgruppe. Kreisgruppenobfrau Irmgard Korff überreichte die Pokale bei der Siegerehrung und freute sich über die gelungene Veranstaltung. Sie dankte dem Leistungsrichter sowie den Stewards Katharina und Elisabeth Becker. bhe