Wer den Ausführungen von Dipl.-Ing. Peter Kolbe von der Kliba folgte, dem dürfte schnell klargeworden sein: In Sachen Klimaschutz ist es längst nicht mehr fünf vor zwölf, eher fünf nach zwölf. Nur mit gewaltigen Anstrengungen, schilderte er in der Sitzung des Gemeinderates beim Tagesordnungspunkt „Konzeption Klimaschutz“, dürfte es möglich sein, die schlimmsten Auswirkungen der Krise in den

...