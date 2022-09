Künftig mehr Achtsamkeit

Mich hat es nun auch erwischt. Richtig, das fiese Coronavirus. Zuerst massive Erkältungsbeschwerden, erster Test negativ und dann die beiden dicken roten Striche auf dem Teststreifen beim PCR-Test – und dann, ja dann hat sich meine sonst so aktive Welt schlagartig geändert.

Dabei hatte ich mich über zwei Jahre und mit vier Impfungen doch sooo sicher gefühlt. Und nun: von 100 auf null. Ja? Kennen Sie das, Sie, die ihre Infektion schon hinter sich haben?

Der allererste Weg ging bei mir an den Medikamentenschrank und dann an den Kühlschrank und Gefrierschrank. Hungern muss ich in meiner Isolation sicher nicht und der Figur tut das vielleicht auch gut. Nudeln hatte ich eingekellert. Aber frisches Obst, Brot, Gemüse? Da habe ich erlebt, was Freundschaft und gute Nachbarschaft wert sind. Tochter und Schwiegersohn hatte es nämlich zeitgleich erwischt.

Und der Alltag? Als mein Kopf wieder funktionierte, nahm mir vor, Dinge, die ich immer mal gerne vor mir hergeschoben habe, in Angriff zu nehmen. Überall Ordnung zu schaffen. Ablage, bügeln, Schränke aufräumen, was auch immer.

Pustekuchen. Energie gleich null. Im Garten frische Luft geschnappt, nach den Blumen geschaut, dann schlapp zurück auf die Couch. Im Terminkalender alle Termine gestrichen, Sitzungen per Facetime und draußen vor dem Fenster sieht man die Welt an sich vorbeiziehen.

Vor mir liegt ein Doppelpack Teststreifen. Die beschwöre ich täglich und stelle dennoch fest – zwei rote Streifen. Ich soll geduldig sein, so meine Freunde.

Und wissen Sie, was ich mir demnächst vorgenommen habe, wenn ich wieder am Leben da draußen teilnehme ? Wieder mehr Achtsamkeit und Maske auf bei Kontakten mit mehreren Menschen. Das fiese Coronavirus ist nämlich noch immer unter uns.