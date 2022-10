Kultur schafft Identität

Was bedeutet Heimat den Menschen und lässt sie sich an einem bestimmten Punkt, an einem bestimmten Ort festmachen? Fragen, die sich in Neulußheim wohl am besten mit dem Alten Bahnhof beantworten lassen. Denn das Gebäude steht nicht nur für die Zeitenwende – mit dem Bau der Rheintalbahn kam ein gewisser Wohlstand – es steht auch für das kulturelle Leben, denn mittlerweile ist er zum Musentempel der Gemeinde geworden.

Gegründet wurde die Gemeinde 1711, doch erst mit dem Bau der Rheintalbahn 1870 und damit durch den Bau des Bahnhofs kam der Aufschwung. Ende des 17. Jahrhunderts war der Landstrich verödet und ausgeblutet, zahlreiche Kriege hatten die Bevölkerung dezimiert, die Kulturlandschaft zerfiel zusehends, die Wildnis kehrte zurück. Und wie es damals so war mit Kriegen, der Gewinner bestimmte Zugehörigkeit und Religion. Und so kam es, dass Lußheim nicht nur evangelisch, sondern auch württembergisch wurde.

Lußheim deshalb, weil vor der Gründung der Vier-Sterne-Gemeinde eine Unterscheidung keinen Sinn machte, Altlußheim einfach Lußheim hieß. Und dieses Lußheim war es, über das der Herzog von Württemberg gebot. Ein kärglicher Haufen, knapp 20 Bürger zählte der Ort noch und es herrschte große Not, als ein neuer Pfleger aus Unteröwisheim, der Schwabe Julius Schickard, 1706 nach Lußheim befohlen wurde, und mit seiner Frau Katharina seinen Sitz in Speyer nahm, in dem damals die Pflegschaft der Herzöge von Württemberg ihren Sitz hatte.

Schickard hatte einen Auftrag – er sollte für den Herzog Geld beschaffen. Dies zu erreichen bat er um die Überlassung von 100 Morgen Ödland, um dort Gewerke zu gründen. Die Lußheimer, die gefragt wurden, ob sie das Land bestellen wollten, lehnten ab, sie hatten genug Arbeit mit ihren eigenen Feldern. Gleichzeitig erhielt Schickard die Erlaubnis, Siedler mit dem Versprechen von zehn Jahren Steuerfreiheit anzulocken.

Wichtige Kreuzung gewählt

Nun scheint der Schwabe ein gewitzter Kerl gewesen zu sein. Er ließ den Wald an einer Stelle roden, an der sich zwei wichtige Handelswege kreuzten – die Straße von Kaiserslautern über Speyer nach Nürnberg und die Verbindung von Frankfurt am Main nach Basel. Da errichtete Schickard ein Gasthaus, wohl wissend, dass Reisende und Fuhrleute Durst und Hunger haben. Und er ließ eine Ziegelei bauen, denn das Holz der Umgebung eignete sich nicht als Bauholz. Im Jahr 1711 begann die Geschichte Neulußheims.

Mit dem Bau der Rheintalbahn konnten die Arbeiter in die Fabriken nach Mannheim und es siedelte sich Industrie an, bald zählte man ein Dutzend Zigarrenfabriken, in denen über 600 Menschen Arbeit fanden. Geld kam in den Ort, mit ihm besserten sich die sozialen Gegebenheiten, Kindergarten und Schule entstanden und der Ruf, der Neulußheim anhaftete, das „ärmste Dorf im ganzen Land“ zu sein, verblasste. Bis heute ist der Alte Bahnhof ein Symbol für diese Zeit.

Der Bahnhof befindet sich seit über 35 Jahren im „Ruhestand“. Mit dem Bau der Schnellbahntrasse und dem neuen Bahnhof war er obsolet geworden. Doch erfolgte schon wenig später die Wiedergeburt als „Bürgerhaus“. Der damalige Bürgermeister Ewald Butz sprach von einer „schweren Geburt“. Der Gemeinderat habe es sich nicht leicht gemacht, bis er am 5. Dezember 1986 den einstimmigen Beschluss gefasst hatte. Unter anderem war geplant, eine ortsgeschichtliche Heimatstube einzurichten und die Außenanlage zum Bürgerpark auszubauen. Vorhaben, die mit 1,5 Millionen Euro veranschlagt wurden und die erst Realität wurden, als das Land zusagte, ein Drittel der Kosten zu übernehmen.

Vom Bürgerhaus ist längst nicht mehr die Rede, der Begriff „Alter Bahnhof“ steht heute als Synonym für das kulturelle Leben in der Gemeinde. Kabarett, Musik und Ausstellungen füllen den Saal und das Außengelände mit Leben und haben den Veranstaltungsort in der Region bekannt gemacht. Ein Team engagierter Bürger hatte es sich vor über 20 Jahren zur Aufgabe gemacht, ihn zum Treff für Kulturbegeisterte zu machen. Ein Plan, der aufging. Im Inneren sind die gut 75 Plätze stets belegt, das Außengelände platzt beim Frühschoppen mit Musik in der warmen Jahreszeit meist aus allen Nähten.