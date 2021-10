Kurpfalz wird durch Kriege schwer geschädigt

Neulußheim. „Corona hat uns immer noch fest im Griff“, betonte Pfarrerin Katharina Garben bei ihrer Begrüßung der Gäste der Reihe „Aktiv im Alter“ und erinnerte die Besucher, sich weiterhin an die geltenden Regeln zu halten. Nach dem Austausch bei Kaffee und Kuchen übernahm Gemeinderätin Ingeborg Bamberg von „Wir für Neulußheim“ das Mikrofon und nahm die Zuhörer mit einer Reihe von Bildern auf eine interessante Zeitreise mit.

Aber was hatten die gezeigten Bilder vom Besuch von William und Kate in Heidelberg 2016 oder von Königin Silvia von Schweden mit der Kurpfalz zu tun? Richtig, Könige gab es schon früher, die von den Menschen verehrt wurden und deren Leben interessierte.

Der Winterkönig und die Folgen

Ingeborg Bamberg nahm die Zuhörer mit auf eine Reise durch die Geschichte der Kur-pfalz und von Neulußheim. © Hettwer

Und schon war man im Jahr 1613 mit dem Stammbaum der arrangierten Ehe von Kurfürst Friedrich V und Elisabeth Stuart, die letztlich das Leben in der Kurpfalz beeinflussten. Verwandtschaftlich mit dem holländischen, englischen und dänischen Königshaus verbunden, war Friedrich V streng protestantisch erzogen.

Nach dem Prager Fenstersturz 1618 zog es Friedrich V samt seiner Familie nach Prag. Hier hatte man sich Verstärkung durch die Wahl eines protestantischen Königs erhofft. Der Schritt, nach Prag zu gehen, war wohl der größte Fehler seines Lebens. In der Schlacht am Weißen Berg vernichtend geschlagen, verließ er Prag und ging als sogenannter Winterkönig in die Geschichte ein. Er konnte nicht in das besetzte Heidelberg zurück und flüchtete ins holländische Exil, wo er und seine Familie – insgesamt hatten Friedrich V und Elisabeth Stuart 13 Kinder – die Zeit des Dreißig jährigen Krieges verbrachten.

Der Dreißigjährige Krieg, Katholiken gegen Protestanten, war weniger von großen Schlachten geprägt, jedoch waren Truppendurchzüge. Plünderungen und Gewalt gegen die Zivilbevölkerung an der Tagesordnung. Die Region war stark betroffen, ganze Landstriche wurden entvölkert, die Lebensgrundlagen genommen.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg, dem Westfälischen Frieden mit der Vereinbarung keine Vergeltung und Schauen in die Zukunft, trat Karl-Ludwig, der zweite Sohn von Friedrich V, die Thronfolge an. Hochgebildet, fünf Sprachen sprechend, entwickelte er ab 1648 einen Plan für die Region und den Wiederaufbau. Er schickte Werber in alle Lande. Er warb mit Bauplatz, Material, frei von Zünften und mit freier Religionsausübung um den Zuzug von Menschen. Franzosen, Holländer und Deutsche kamen. Mannheim erhielt eine fortschrittliche Stadtverfassung. Karl Ludwig bemühte sich auch um Toleranz innerhalb verschiedener Konfessionen. Ein freier Geist fördert Kreativität und Erfindergeist, man denke da nur an die Namen Carl Benz, Heinrich Lanz und Carl von Drais.

Karl-Ludwigs Tochter Elisabeth Charlotte, besser bekannt als Liselotte von der Pfalz lebte als Schwägerin von Ludwig XIV von Frankreich in Schloss Versailles. Der Pfälzische Erbfolgekrieg 1689 bis1691 – Ludwig XIV wollte die hiesige Gegend erobern – war geprägt von Brutalität und Zerstörung, ganze Landstriche wurden von den Französischen Truppen verwüstet. Speyer wurde hart getroffen. Auch Lußheim (heutiges Altlussheim) war durch seinen Fährbetrieb nach Speyer betroffen.

Während der jahrzehntelangen Kriegswirren kamen in Lußheim zahlreiche Bürger ums Leben. Große Feldflächen lagen brach und brachten somit auch keine Steuereinnahmen. Julius Schickard, württembergischer Beamter des Klosters Maulbronn und Gründer des Ortes machte dem Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg das Angebot, dies innerhalb kürzester Zeit zu ändern. So gründete er 1711 nicht nur einen Meierhof mit Schankwirtschaft, sondern investierte auch selbst in ein Hofgut.

Die Idee, um die benötigten Arbeitskräfte anzuwerben, hat er sich wohl in Mannheim abgeschaut: zehn Jahre keine Steuern, Bauland und Baumaterial. So wuchs Neulußheim von 1711 bis 1723 auf rund 50 Familien an. Die Bewohner von Lußheim, das später zu Altlußheim wurde, beobachteten diese Entwicklung mit Argwohn, war es doch eigentlich ihr Land, auf dem sich Neusiedler niedergelassen hatten.

Napoleon sorgt für Klarheit

Zusammen mit dem verärgerten Hochstift Speyer, das mit der württembergischen Landesobrigkeit um die Hoheitsrechte über Lußheim stritt, versuchten sie die Entwicklung Neulußheims zu bremsen. Die Unsicherheit, wer das Sagen habe, hemmte rund 100 Jahre die weitere Entwicklung. Es war dann wieder ein Franzose, nämlich Napoleon Bonaparte, der mit seinen Überfällen auf die Nachbarländer eine völlige Neuordnung der Region anstieß. Mit der Säkularisation wurden die Kirchen entmachtet, Staaten wurden geordnet und 1806 die Kurpfalz aufgelöst. Seit dieser Zeit sind Neu- und Altlußheim badisch.

Hier endete die Zeitreise mit Ingeborg Bamberg, die den ganzen Vortrag frei und mit sichtlicher Freude am damaligen Geschehen von Kurfürst Friedrich V bis hin zu Julius Schickard den beeindruckten Zuhörern vermittelte.