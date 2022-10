Kurzzeitparkplätze bleiben erhalten

Neulußheim. Nicht nur beim Thema Tempo 30 in der Hauptverkehrsachse von Nord nach Süd stand die Waghäuseler Straße im Blickpunkt der Gemeinderatssitzung, sondern auch bei einem Antrag der FWV-Fraktion. Diese wollte die Kurzzeitparkplätze im nördlichen Bereich der Straße aufgehoben wissen.

Wie Heinz Kuppinger, der die Sitzung in Vertretung von Bürgermeister Gunther Hoffmann leitete, ausführte, sieht die FWV-Fraktion durch den Umzug der Volksbank in die neue Ortsmitte und den Einzug einer Tierarztpraxis in den ehemaligen Supermarkt den Parkdruck aus dem Straßenabschnitt genommen. Eine Meinung, die von der Verwaltung nicht geteilt wird, die weiterhin Bedarf für Kurzzeitparkplätze sieht. Würden sie wegfallen, warnte Kuppinger, könnte die Flächen zu Dauerparkplätzen von Mitarbeitern und Anwohnern werden.

FWV-Fraktionschef Sven Nitsche konnte die Bedenken der Verwaltung nicht nachvollziehen. Zurzeit seien die Kurzzeitparkplätze wegen der Baustelle nicht in Betrieb, wenn diese weiterhin deaktiviert blieben, würde sich am Status Quo nichts ändern. Im anderen Fall, wenn sie wieder in Betrieb gingen, sei damit zu rechnen, dass die Anwohner auf Parkplätze in den Seitenstraßen ausweichen würden, wo der Parkdruck ohnehin hoch sei. Angesichts des Wegzugs der Volksbank und der neuen Tierarztpraxis, die Parkplätze im Innenhof ausweise, seien die Kurzzeitparkplätze entbehrlich, stellte Nitsche fest.

Winfried Vaudlet (SPD) hielt dem entgegen, dass sich durch den Neubau mit seinen zehn Wohneinheiten einiges in dem Straßenabschnitt geändert habe. Die Tiefgarage des Neubaus sei sehr eng, kritisierte er und hatte die Vermutung, dass die künftigen Bewohner wohl eher auf der Straße parken werden. Die Kurzzeitparkplätze zu streichen wäre daher ehr kontraproduktiv.

Dr. Markus Hartmann (Grüne) wollte an den Kurzzeitparkplätzen, die auf beiden Straßenseiten angelegt sind, gleichfalls festhalten. „In diesem Bereich finden sich eine Tierarztpraxis, eine Fahrschule, ein Imbiss, eine Zahnarztpraxis, ein Blumenladen und einige Meter entfernt die Buchhandlung“, stellte er fest und fügte hinzu, dass Kunden, die mit dem Auto unterwegs seien, dieses auch parken müssten. Hinzu kämen die vielen Lieferdienste, die Post und Pakete bringen, sowie die Pflegedienste, die allesamt auf Kurzzeitparkplätze angewiesen seien.

Hartmann wusste außerdem zu berichten, dass die Anwohner der Waghäuseler Straße an den Kurzzeitparkplätzen festhalten wollten, da sie sonst Angst hätte, von Pkw aus der Nachbarschaft überrollt zu werden. Letztlich, so der Grüne, würden die Kurzzeitparkzonen nur werktags gelten, fast das gesamte Wochenende und nachts dürfe dort uneingeschränkt geparkt werden.

Ingeborg Bamberg (WfN) schloss sich den Ausführungen von Hartmann an, stimmte gleichfalls gegen eine Aufhebung. Sie berichtete von Klagen der Anwohner. Diese würden die Zeit herbei sehnen, wenn die Kurzzeitparkplätze wieder in Betrieb seien. Derzeit sei der Parkdruck in dem Straßenabschnitt sehr hoch. Und, fügte sie hinzu, die Beschäftigten dürften nicht im Innenhof parken und würden wohl den Weg vom nahen Messplatz scheuen.

Thomas Birkenmaier (CDU) sah das Für und Wider relativ entspannt – „uns interessiert nur die Praxis“. Er sprach sich dafür aus, künftig ein Auge darauf zu haben, ob die Regelung einen Sinn macht, sie ansonsten zu revidieren.

Mit großer Mehrheit stimmt der Rat gegen den Antrag der Freien Wähler, es wird bei den Kurzzeitparkplätzen in der Waghäuseler Straße bleiben.