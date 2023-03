Lachen glättet die Falten

Neulußheim. Das neue Programm von Dieter Huthmacher bügelt humorvoll Alltäglichkeiten auf und lässt die Zuhörer auf Liedlänge teilhaben, wie jeder von ihnen „zum Hauptgang“ sein eigenes Süppchen kocht und es mit einem Hauch alltäglichen Wahnsinns garniert. Zu hören ist das Programm des Liedermachers mit einer Vorliebe für den Dialekt am Freitag, 17. März, 20 Uhr, im Kulturtreff Alter Bahnhof.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angefangen bei dem Liebeslied, welches heimlich, also „hälenge“ daherkommt, über „Stolperstoi“ seinen Weg findet, auf dem man sich dann fragt: „Kenn i di oder mi oder semmer no per Sie?“ entführt Huthmacher die Gäste in seine Welt. Aufgeschreckt durch Telefonterror „Trendy mit em Handy“ läuft man auf den nächsten Laternenpfahl und stellt erleichtert fest, dass zwar der „Schädel fraktiert, aber dem Handy nix passiert“ ist.

Es ist ein Spaßprogramm mit Liedern und Texten in Mundart und Schriftsprache, von Text-Gutsele garniert, mit denen Dieter Huthmacher seit Jahren beim SWR 4-Badenradio zu hören ist. Seit nunmehr 45 Jahren begeistert er sein Publikum und lässt im neuen Programm erahnen, warum „Die Guten“ auch nicht mehr die Guten sind. Es „spiegeln“ sich leise Lieder in den Mienen der Zuhörer, wenn es nachdenklich wird und man im Publikum eine Hühnerfeder fallen hört, und es spiegelt sich die Freude, wenn das Publikum, angestachelt von der Erkenntnis, dass nur wer alle Moden mitmacht, voll im Trend ist, laut den Refrain mitsingt: „Do semmer dabei!“

Mehr zum Thema KulTour Die Kulturtipps der Woche in Mannheim und der Region von Eros bis Verdi Mehr erfahren Im Interview Gute-Laune-Stücke gehören für die „Alive Vocals“ Schwetzingen dazu Mehr erfahren

Karten für diese und andere Veranstaltungen gibt es für 12 Euro im Vorverkauf und für 15 Euro an der Abendkasse.

Karten im Vorverkauf

Ganz bequem können die Karten online reserviert und für die Abendkasse hinterlegt werden (www.neulussheim.de, Kultur und Freizeit, Kulturtreff Alter Bahnhof). Natürlich können Karten auch direkt im Büro des Kulturamtes abgeholt werden. Hierzu muss ein Termin vereinbart werden – Telefon 06205/39 41 11. Eine Reservierung ist erst wirksam, wenn es eine Rückmeldung des Kulturamtes gibt. aö