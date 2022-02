Lacke und Co. entsorgen

Neulußheim. Die AVR Kommunal bietet am Dienstag, 23. Februar, eine Schadstoffsammlung in Neulußheim an. Das Schadstoffmobil macht an diesem Tag von 14.30 bis 17 Uhr auf dem Festplatz am Messplatz in der Goethestraße Halt.

Während der Sammlung können Produkte, die umweltschädliche Stoffe enthalten, umweltgerecht entsorgt werden. Das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske ist aufgrund der Corona-Pandemie Pflicht.

In handelsüblichen Mengen

Abgegeben werden können Schadstoffe in Gebinden und Behältern bis maximal 20 Kilogramm oder 30 Liter. Dazu gehören unter anderem flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen und Reinigungsmittel, die in haushaltsüblichen Mengen angenommen werden. Nicht angenommen werden Wandfarben, leere Farb-, Lackdosen und -eimer sowie leere Spraydosen, Autobatterien und Altöl. zg

