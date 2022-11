Lala Abde fängt in Neulußheim mit zarten Farben Emotionen ein

Neulußheim. „Farbenrausch in Aquarell“ war die Ausstellung mit Werken von Lala Abde im Alten Bahnhof überschrieben, die am Wochenende zu sehen war. Womit die augenscheinlichsten Momente der Ausstellung genannt waren – es ging sehr farbenfreudig zu und Lala Abde beherrscht die schwierige Kunst der Aquarellmalerei, bei der die Farben ineinanderfließen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wolfgang Treiber hieß die zahlreichen Gäste willkommen, die sich am Freitag zur Vernissage eingefunden hatten. Sein besonderer Gruß galt Saxofonistin Ellen Eichele und Vibrafon-Spieler Karlheinz Steidel, die für den musikalischen Rahmen der Eröffnungsfeier sorgten.

Marianne Nagel-Treiber übernahm es, dem Publikum den Künstler vorzustellen. Der kurdische Maler Lala Abde wurde im Irak geboren, absolvierte sein Kunststudium mit Diplomabschluss in Bagdad und Florenz. Lange Zeit lebte er als Galerist in Italien und Frankreich, bevor er sich als freischaffender Künstler in Nürnberg niederließ. Wie sie anmerkte, hat er viele Ausstellungen im Irak, in Italien, Frankreich, Belgien, England und Deutschland bestritten und wurde mit Preisen ausgezeichnete, beispielsweise mit der Goldmedaille der Italienischen Akademie und dem Avesta-Kunstpreis in Deutschland.

Mehr zum Thema Alter Bahnhof Rausch der Farben: Lala Abde stellt in Neulußheim aus Mehr erfahren

Die Aquarellmalerei sei die schwierigste aller Maltechniken, stellte die Laudatorin fest. Nichts könne verbessert oder übermalt werden und was auf der Leinwand weiß bleiben solle, müsse ausgespart werden. Doch trotz ihres hohen Anspruches sei die Aquarellmalerei schon seit dem zweiten vorchristlichen Jahrtausend bekannt. Schon die Assyrer, die Babylonier und die Chinesen hätten zu der Technik gegriffen und im alten Ägypten sei sie zur Illustration von Totenbüchern genutzt worden.

Technik mit langer Tradition

Im Mittelalter sei die Wasserfarbenmalerei zum Kolorieren von Umrisszeichnungen eingesetzt worden und Albrecht Dürer habe die einzigartigen Möglichkeiten, die die Aquarell-Malerei bietet, in seinen frühen Landschaftsstudien genutzt, ebenso wie auch die Naturforscherin Sybilla Merian, die den Typ des Metamorphosenbildes entwickelte.

Im 18. und 19. Jahrhundert, berichtete Marianne Nagel-Treiber, habe der britische Maler William Turner „mit der Aquarellmalerei technische Meisterschaft“ erlangt. Im 19. Jahrhundert habe obendrein die Freiluftmalerei an Bedeutung gewonnen und mit ihr einher sei die Wiederentdeckung des Malens mit wasserlöslichen Farben gegangen. „Delacroix, Cézanne, Macke, Kandinsky und Nolde schufen viele Werke in Aquarelltechnik“, betonte Marianne Nagel-Treiber und verwies auf Maler wie Janosch oder Lüpertz, als Beispiele der Neuzeit, die sich der Technik bedienen.

Neben dem historischen Abriss ging die Rednerin auch auf die unterschiedlichen Techniken der Aquarellmalerei ein. Auf der einen Seite gebe es das Lasieren und Lavieren mit nicht deckenden Wasserfarben, die aus sehr feinen Farbpigmenten und wasserlöslichen Bindemitteln bestehen. „Mit Wasser verdünnt werden sie mit einem Pinsel auf Papier aufgetragen, wobei der weiße Untergrund durch die Wasserfarben durchscheint“. Bei der lasierenden Technik entstehe die Farbwirkung durch das Aufeinanderlegen dünner Farbschichten, bei der lavierenden Malerei, der Nass-in-Nass-Technik, werde auf feuchten Malgrund oder in eine noch feuchte Farbe gemalt, wodurch die Farben verliefen, was sehr schwer zu steuern sein, wusste Nagel-Treiber zu berichten.

Farbenrausch © Wolfgang Schwindtner

Womit sie in ihrer Rede bei Lala Abde angelangt war, für dessen Werk sie den Begriff der postimpressionistischen Aquarellmalerei verwendete. Die Themen von Abde seien Landschaften, Stadtansichten, Porträts und Blumenstillleben, die er in ausdrucksvollen Bilder zu Papier bringe. Abde falle mit seinen Arbeiten in die Strömung des Neoimpressionismus, der Konzepte vergangener Meister aktualisiere, um die heutige Welt malerisch zu erzählen. „Mit großer poetischer Sensibilität, die in seinen lebendigen Landschaften auftaucht, gibt er Einblicke in die unberührte Schönheit der Natur“, stellte Marianne Nagel-Treiber fest.

Die von ihm gewählte Form des Aquarells werde unter seiner meisterhaften Berührung zu einem poetischen Reim, „er definiert seine Emotionen mit der Stille des Waldes, dem Fluss des Wassers und natürlichen Rhythmen, die den Wechsel der Jahreszeiten kennzeichnen“, hielt sie in ihrer Laudatio fest. Wobei seine Liebe zur Natur im Kontrast zu seiner Faszination der Städte und ihrer Bauwerke, ihrem Lärm, ihrem Rhythmus und ihrem Verkehr stehe.

Einen großen Raum im Schaffen von Lala Abde würden die Blumenstillleben einnehmen, die oft als Triptychon konzipiert seien. Die Pinselstriche zart nuanciert, die Farbtöne weich und leicht könne man den Duft der Blüten fast riechen, schloss Nagel-Treiber und bescheinigte dem Künstler mit einem Wort von Emil Nolde, nicht nur die Natur widerzuspiegeln, sondern sie mit eigenen Werten zu einem Kunstwerk zu gestalten.

Über die Schulter geschaut

Die Ausstellung im Alten Bahnhof ging mit einer Premiere einher – Theorie und Praxis gaben sich die Hand. Der Maler Lala Abde war nicht nur bei der Vernissage anwesend, sondern ließ sich am Samstagmittag von den Besuchern über die Schulter schauen, zeigte, wie er seine Bilder konzipiert und gestaltet.

Das haben sich etwa 20 Personen nicht zweimal sagen lassen– sie nahmen am Samstagnachmittag die Gelegenheit wahr, im Alten Bahnhof dem Künstler über die Schulter zu schauen, wie er seine bezaubernden Aquarelle kreiert.

In etwa anderthalb Stunden ließ der Maler zwei wunderbare Kunstwerke entstehen. Fasziniert und aufmerksam-ruhig waren die Interessierten. Leicht flog die Hand des Künstlers über die zwei DIN A 2 großen Blätter, die er professionell mit Farben und Pinsel bearbeitete. Gezielte Pinselstriche in Rot, Lila und Grün huschten locker-leicht über das Papier. Langsam formte sich alles zu einem wunderbaren Blumenstrauß.

Auch ein zweites Blumen-Stillleben entstand innerhalb der kurzen Zeit. Wofür er den verdienten Beifall der Zuschauer erhie