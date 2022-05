Landratsamt verabschiedet Doris Bentz

Neulußheim/Heidelberg. „Wir werden Sie sehr vermissen. Sie haben viele Jahre gute Arbeit für den Rhein-Neckar-Kreis und seine Einwohnerinnen und Einwohner geleistet“, verabschiedeten Landrat Stefan Dallinger und die Vorsitzenden der Personalräte des Landratsamts und des Eigenbetriebs Bau, Vermögen und Informationstechnik, Martin Streib und Gabriele Friedrich, im Sitzungssaal im Landratsamt in Heidelberg vier Mitarbeiter in den „wohlverdienten“ Ruhestand und wünschten für die Zukunft alles Gute, insbesondere gute Gesundheit. Bei der Feierstunde mit dabei waren zahlreiche Dezernats- und Amtsleitungen.

Verabschiedet wurden Horst Hellinger, beschäftigt beim Eigenbetrieb Bau, Vermögen und Informationstechnik, wohnhaft in Leimen, Dietmar Ries, beschäftigt beim Eigenbetrieb Bau, Vermögen und Informationstechnik, wohnhaft in Sinsheim, und Doris Bentz, beschäftigt beim Straßenverkehrsamt, wohnhaft in Neulußheim. zg