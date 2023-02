Langjährige Mitglieder geehrt

Neulußheim. Lädt der VdK zur Jahreshauptversammlung ein, so steht auf der Tagesordnung nicht nur der vorgeschriebene Rechenschaftsbericht über das vergangene Jahr, sondern es ist dem Vorsitzenden des Ortsverbands des VdK, Bodo Häusler, stets ein Anliegen, die gekommenen Mitglieder über Aktuelles aus dem sozialen Bereich und der Arbeit des VdK zu informieren.

Nach seiner Begrüßung freute er sich, dass nach der Pandemie langsam Normalität in die Aktivitäten des VdK zurückkehre. Alte Strukturen gelte es dabei zu überdenken und Neues für die Mitglieder mit Leben zu erfüllen. Kein optimaler Zustand sei die aktuelle medizinische Versorgung in Neulußheim. Der erschienene Artikel in der Tageszeitung werfe viele Fragen auf. Der VdK wird versuchen, Lösungen für die Bitten der Mitglieder zu sorgen, dass sie nicht bei Wind und Wetter vor der Tür stehen müssen.

Die Geehrten 25 Jahre Mitglied sind Bodo Häusler, Renate Hettwer, Walter Engelhardt, Lothar und Erika Herm sowie Walter Askani. Seit zehn Jahren sind Rolf Weibel, Marijana und Rüdiger Graf, Alexander Riemer, Birgit Moser, Martina und Uli Schönfeld, Marion Herm-Döpel, Ernst Hans Benz, Anneliese und Gerhard Hofmann, Uwe Herdle, Margret Greiner, Frank Mayer, Hans Peter Tuma, Holger Schnieder, Beate Graf, Margitta Sessler, Uwe Mazurkiewicz, Petra und Klaus-Georg Wahl sowie Walter Essig Mitglied im VdK. rhw

Aus dem Geschäftsbericht der verhinderten Schriftführerin Alexandra Löwe ging hervor, dass die Mitgliederzahl stabil bei 225 liegt. Ob Tagesausflug nach Eppingen, die Mehrtagesfahrt an den Gardasee, eine Weinprobe in Impflingen, auch ein Besuch des Vergnügungsparks in Rust stand im Jahresprogramm. Erfolgte Spenden für das Schulapfelprogramm und eine Spende für die Ukraine rundeten den Bericht ab.

Der nächste Punkt auf der Tagesordnung war der ausführliche Kassenbericht von Ursula Brenzinger, die ein kleines Plus in den Finanzen verkünden konnte. Das Finanzamt habe wieder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (Gemeinnützigkeit) ausgestellt.

Dass die Kassenführung mit jedem geprüften Beleg nachvollziehbar war, alles übersichtlich und durch ein Computerprogramm gestützt wurde, konnten die beiden Kassenprüferinnen Carola Siebig und Renate Hettwer der Versammlung bestätigen. Jede Firma würde froh sein, so eine Buchhalterin wie Ursula Brenzinger zu haben, lobte Renate Hettwer. Nach der Aussprache zu den Berichten, in der es um die Frage des Anteils für den Ortsverband des jährlichen Mitgliedsbeitrags ging, dankte Hettwer dem Team um Bodo Häusler für das ehrenamtliche Engagement und die vielen Veranstaltungen, die das Neulußheimer Gemeindeleben bereichern.

Zum Seniorennnachmittag am 20. Mai lädt der VdK deshalb heute schon ein. Für den Mehrtagesausflug nach Oberaudorf vom 31. August bis 5. September nimmt der Vorstand noch Anmeldungen an.

Forum und Fachzeitschrift nutzen

Silvia Zahn, Vorsitzende des Ortsverbands Altlußheim und im geschäftsführenden Vorstand des Kreisverbands Mannheim mit 36 Ortsverbänden aktiv, lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den Ortsverbänden Altlußheim und Neulußheim. Sie legte den Mitgliedern die viermal im Jahr erscheinende Fachzeitschrift ans Herz, in der viel Aktuelles und Wissenswertes stehe. Auch die Homepage des VdK sei stets aktuell. Kaum bekannt sei den Mitgliedern das Forum der Patientenbetreuung in Stuttgart. Bei der Mitglieder sich unter anderem eine zweite Meinung zu verschiedenen Medikamenten oder Ärzten einholen können.

Zu den anstehenden Erhöhungen von Beiträgen für die Krankenversicherung werde der VdK vehement Widerspruch einlegen, so Zahn. Auch stehe der VdK weiterhin zur Bürgerbeteiligung, wo auch Beamte und Selbstständige zur Daseinsvorsorge beitragen müssten. Solidarisch sein für alle, die am medizinischen Fortschritt profitieren. Bereits heute sei bekannt, dass die Krankenversicherung 2023 ein Defizit von 17 Milliarden aufweisen werde.

Bevor der Tagesordnungspunkt Ehrungen aufgerufen wurde, bedankten sich Häusler und Brenzinger bei Silvia Zahn für ihr Referat und für das unermüdliche Wirken seiner Vorstandsmitglieder sprach Häusler lobende Worte aus. rhw