Neulußheim. Einstimmig beschloss der Gemeinderat auf seiner Märzsitzung den Beitritt der Bücherei zur Metropol-Card. Ein Schritt, mit dem den Neulußheimer Lesern der Zugang zu über 36 000 E-Books und über 170 Zeitungen und Zeitschriften ermöglicht wird.

Ein Schritt, der dem Rat sicherlich durch die positive Entwicklung der Gemeindebücherei in den vergangenen Jahren erleichtert wurde. Und der wohl weiterhin anhalten wird, denkt man an den geplanten Umzug ins Alte Schulgebäude, mitten hinein ins Ortszentrum. Der positive Trend lässt sich aus dem Bericht der Bücherei für das vergangene Jahr, erstellt vom Büchereiteam Susanne Berli, Michaela Jakobi und Stefanie Siebelt, ablesen, der zur Beschlussvorlage hinzugefügt worden war.

2020 war durchweg Corona-Jahr und dennoch ein gutes für die Bücherei: „Trotz der erheblichen Beschränkungen war 2020 für die Bücherei ein gutes Jahr, auch wenn die Ergebnisse des Rekordjahres 2019 nicht erreicht werden konnten“, stellt das Trio seinem Bericht voran und fügt hinzu, dass die Erwartungen im Corona-Jahr ohnehin nicht zu groß waren. Dennoch sei man überrascht gewesen, dass die Entleihzahlen mit 15 263 nur um sechs Prozent unter dem Wert von 2019 lagen. Weggebrochen waren insbesondere Nutzer unter zwölf Jahren, was sich durch fehlende Veranstaltungen sowie die nicht möglichen Kindergarten- und Schulbesuche erklären lässt.

Wie wenig Spielraum das vergangene Jahr für den Normalbetrieb ließ, zeigt ein Blick in die Statistik: Insgesamt blieb die Bücherei neun Wochen oder 38 Tage wegen der Pandemie geschlossen. War sie offen, durfte nur drei Personen gleichzeitig, später sechs Personen, Zugang gewährt werden. Wie gesagt, Veranstaltungen waren komplett abgesagt, die Ausleihe bestimmter Medien nur unter Auflagen möglich. Und die Medien selbst mussten anschließend in Quarantäne.

Diese negativen Rahmenbedingungen schlagen sich in der Statistik nieder. Die Zahl der Nutzer ging von 420 auf 342 zurück, insbesondere Kinder kamen seltener in die Bücherei. Und auch die Zahl der Neuanmeldungen war rückläufig: Von 133 im Jahr 2019 sank sie auf 57 im vergangenen Jahr.

Trend zum E-Book

Eine Entwicklung, die sich eindeutig auf das Coronavirus zurückführen lässt. Und, für das Büchereiteam auch auf das fehlende Angebot von E-Books. Denn gerade diese seien in der Zeit der Pandemie verstärkt nachgefragt worden. Mittlerweile, so ist einer beigefügten Umfrage des Digitalverbands Bitkom zu entnehmen, würden gut 30 Prozent der Bundesbürger zum digitalen Buch greifen. Die Vorteile in Corona-Zeiten liegen auf der Hand – digitale Medien sind ständig verfügbar, können von zuhause ausgeliehen werden und dies kontaktlos und hygienisch einwandfrei.

Doch die Zahlen geben auch Hoffnung, dass der Aufwärtstrend der Gemeindebücherei nach Corona nahtlos fortgesetzt werden kann. Zum einen stieg im vergangenen Jahr der Medienbestand der Einrichtung von 8432 auf über 9000, zum anderen hat der Gemeinderat mit seinem Beschluss die Tür ins digitale Zeitalter weit aufgestoßen. Mit der Metropol-Card haben die Nutzer der Bücherei gegen einen kleinen Aufpreis die Chance, das Angebot von 35 Bibliotheken kreisweit zu nutzen, haben sie Zugang zu über 55 300 E-Medien. aw

