Letzte Runde beim Bewegungsangebot des TBG startet

Neulußheim. Das Bewegungsangebot des Turnerbunds Germania (TBG) Neulußheim geht in die letzte Runde. Neue Standorte ab Dienstag, 25. Mai, sind die Bank bei der Spargelfrau (Hockenheimer Straße/Ecke Julius-Schickard Straße), am Messplatz beim Brunnen, bei der Bank am Fußweg Waghäuseler Straße/Ecke Altreutweg und an der katholischen Kirche (links vom Eingang). Bis Sonntag, 30. Mai, können die Laufkarten in den Vereinsbriefkasten an der Turnhalle am Messplatz eingeworfen werden.

