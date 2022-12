Lieder und Gedichte zum Advent

Neulußheim. Getreu dem Motto „Alle Jahre wieder“ lud der Verein der Landfrauen seine Mitglieder zur traditionellen Weihnachtsfeier ins Feuerwehrhaus. Auf sie wartete ein herrlich festlich geschmückter Raum, in dem sofort weihnachtliche Stimmung aufkam. Leider konnte die Vorsitzende Ingrid Esslinger an dem Abend nicht dabei sein, da sie erkrankt war. Das Vorstandsteam vertrat sie gebührend und führte die anwesenden Landfrauen und Landmänner durch ein vorweihnachtliches Programm.

Hannelore Blattner übernahm die Begrüßung und führte durch die Programmpunkte des Abends. Für die musikalische Begleitung sorgte das Bläserensemble vom Musikkreis Waghäusel. Andrea, Josef, Klaus, Sebastian, Volker, Markus und Jörg animierten die Feiernden zum Mitsingen. „Alle Jahre wieder“, „Leise rieselt der Schnee“ und „Es ist ein Roß entsprungen“ waren nur einige Lieder, die lauthals angestimmt wurden. Hannelore Blattner sorgte mit besinnlichen und heiteren Geschichten für zahlreiche Schmunzler und brachte gemeinsam mit Elke Lammel und einer Erzählung zu Weihnachtstraditionen den gesamten Saal zum Lachen.

In der Kaffeepause verköstigten die Vorstandsmitglieder die anwesenden Landfrauen und Landmänner mit einer Kuchenauswahl. Gerne genutzt wurde die Zeit zum Austausch und Gesprächen.

Nach der Kaffeepause standen weitere Lieder und auch die Bescherung auf dem Programm. Jedes Mitglied durfte sich über eine wunderschöne Filzhandtasche freuen. Zum Abschluss dankte Hannelore Blattner dem Vorstandsteam für die Mühe und die Arbeit und wünschte eine gesegnete Adventszeit. Als besondere Überraschung für die abwesende Vorsitzende stimmte das Bläserensemble noch einen Andachtsjodler an. Die Darbietung ging direkt per Video an Ingrid Esslinger. zg