Losgelöster Anhänger verursacht Unfall - eine Person verletzt

Neulußheim. Ein losgelöster Pkw-Anhänger hat einen Unfall mit hohem Sachschaden und einer verletzter Person verursacht. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in unmittelbarer Nähe eines Kreisverkehrs auf der L 546 im Osten Neulußheims zu einem Verkehrsunfall.

Ein 72-Jähriger soll dabei mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann von der Sankt-Leoner-Straße in einen Kreisverkehr, in Höhe des Rewe-Supermarktes, eingefahren und in Richtung Reilingen auf die L 546 eingebogen sein. Auf der Landstraße löste sich dessen Anhänger und schleuderte in einen entgegenkommenden VW-Golf eines 65-Jährigen Fahrers mitsamt Familie. Durch die Kollision wurde der 65-Jährige leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Seine 58-jährige Beifahrerin kam mit dem Schrecken davon. Sie und die zweijährige Mitfahrerin blieben glücklicherweise unverletzt.

Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Eine Streife des Verkehrsdienstes Mannheim war zur Unfallaufnahme vor Ort. Der unfallverursachende Anhänger wurde zur weiteren Ermittlung sichergestellt. Der 72-jährige Pkw-Führer muss sich neben einer möglichen Sorgfaltspflichtverletzung in Bezug auf den losgelösten Anhänger, auch wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.