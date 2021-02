  Männer geben sich als Spendensammler aus

Neulußheim/Hockenheim. Drei bislang Unbekannte haben mit einer vorgetäuschten Spendensammlung für behinderte Menschen unter anderem Kunden eines Lebensmittelmarktes betrogen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die verdächtigen Personen dem Revier am Mittwochnachmittag gemeldet. Die drei Täter waren zu diesem Zeitpunkt in einem Laden der Straße "Am Sägewerk". Kunden hatten sich an den Filialleiter gewandt. Bevor die Polizei vor Ort war, konnten die drei Personen in einem schwarzen BMW mit französischen Kennzeichen flüchten. Während einer sofortigen Fahndung wurde bekannt, dass zwischenzeitlich auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Hockenheim wiederum Spendensammler aufgetaucht seien. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die Beamten schließlich zwei Personen festnehmen, die an der Ecke Lußheimer Straße/Herderstraße in einen schwarzen BMW mit französischen Kennzeichen einstiegen und gerade wegfahren wollten.

Die Personalien der beiden Männer im Alter von 19 und 20 Jahren wurden im Polizeirevier Hockenheim überprüft. Außerdem stellten sie fest, dass der BMW zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Inwiefern die beiden Männer tatsächlich unberechtigterweise Spenden sammelten, wird aktuell ermittelt. Die Männer wurden im Anschluss wieder freigelassen. Der schwarze BMW wurde in Verwahrung genommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06205/28600 entgegen.