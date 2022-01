Menschenkette für Montagabend geplant

Neulußheim..

Unter dem Motto „Solidarität in der Pandemie“ laden der Ortsverband des Grünen Lussheim und der SPD-Ortsverein die Bürger ein, in Form einer Menschenkette vor Rathaus und evangelischer Kirche den Gegnern von Corona-Schutzmaßnahmen öffentlich sichtbar entgegenzutreten. Die Versammlung ist vom Landratsamt genehmigt. Die Teilnehmer treffen sich am Montag, 31. Januar, 17.30 Uhr, vorm Rathaus. Sie sollten bunte Schals, einen medizinischen Mund-Nase-Schutz und möglichst ihr Handy mitbringen.

